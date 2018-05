Mihai Mironica, dupa GAFELE lui Karius din finala Champions League: "Madridul nu crede in lacrimi"

Eu te-am facut, eu te omor. Jurgen Klopp a creat aceasta capodopera de echipa a lui Liverpool care are ceva din frumusetea, din poezia, din energia legendarilor Beatles.

Dar tot el i-a pus si dinamita intr-un moment de dedublare fatala cand l-a titularizat in poarta pe acest neamt nebagat in seama in tara lui. In nationala Germaniei au fost convocati 4 portari inainte de Mondialul din acest an si niciunul dintre ei nu este fotomodelul bagat peste rand de Klopp in poarta lui Liverpool.

Karius nu are nicio secunda jucata in nationala. Antrenorul sau de pe vremuri de la Mainz spune ca este socat de nivelul la care a ajuns sa joace fostul lui fotbalist.

In Germania oamenii stiu ca Loris Karius nu este un portar de asemenea nivel.

Orice jucator poate avea o seara neagra, dar de una precum cea a lui Karius din aceasta finala nu poate sa-si aduca nimeni aminte in cazul vreunui fotbalist la cel mai inalt nivel. Si ce s-a intamplat in seara asta era anuntat pe ici, pe colo de acest portar de duzina. In semifinala, cu AS Roma, Kolarov a trimis un sut asemanator cu cel al lui Bale si Karius a scapat si atunci sapunul doar ca a fost salvat de bara. Si cate voci publice nu au spus pe parcursul sezonului ca Liverpool nu are portar...

Rezerva si Sacalul

Singur ca Bale merita si el un loc de seama in istoria acestei finale cu replica sa “de stanga” la minunatia lui Ronaldo din sfertul cu Juventus. Dar diferenta in aceasta finala a fost facuta de neverosimilele boacane ale acestui Goe al lui maman Klopp, Karius.

O mentiune speciala si pentru acest Carlos Sacalul din apararea Realului, Sergio Ramos, cel care l-a eliminat din joc pe cel mai periculos adversar, Salah, cu cinism si profesionalism. Pentru ca si sacalii au profesionalismul lor.

Liverpool a venit in finala cu o echipa minunata care a dominat jocul o jumatate de ora, cat l-a avut in teren pe Salah. Dar Liverpool a jucat in acest an pe muchie de cutit, fara rezerve, fara sa ia un inlocuitor pentru Coutinho. Si, pana la urma, cutitul a taiat. Fara Oxlade Chamberlain, cu Salah executat de Ramos, Liverpool n-a avut vreo rezerva. In timp ce Zidane a trimis de pe banca un gigant precum Bale care si-a aratat superclasa.

Madrid e Everestul

Nu numai ca triumfa pentru al treilea an la rand in Champions League, colosala performanta, dar Zidane trimite in teren aceeasi echipa ca la finala de anul trecut. Real n-a cumparat nimic major si totusi a ramas cea mai buna echipa a Europei. Grandoarea acestui club este incontestabila. Si, asa cum stim si din cartile bune de istorie, grandoarea e facuta si din extraordinara eleganta a lui Zidane, si din orgoliul uneori meschin al lui Ronaldo, si din geniul frustrat al lui Bale, si din plecaciunile arbitrilor, si din cinismul lui Ramos, si din maiestuosul altruism al lui Modric, si din slabiciunile uneori ridicole ale adversarului, si din exuberanta lui Marcelo, si din viclenia lui Benzema. Grandoarea este suma tututor capodoperelor si “crimelor” care te fac sa ramai deasupra tuturor.