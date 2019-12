"Doliu mondial dupa retragerea Ultimului Imparat!" Florian Ceafalau, dupa anuntul facut de Fedor Emelianenko in aceasta dimineata

Fedor a anuntat ca se retrage dupa ce l-a facut KO pe Rampage.

Cuvintele pot descrie orice, mai putin sentimente. Nu va pot scrie in cuvinte ce inseamna pentru mine, si, sunt sigur, pentru multi fani ai MMA-ului, cariera lui Fedor Emelianenko. Rusul s-a retras in aceasta dimineata, dupa ce l-a facut KO pe Rampage, in gala Bellator din Saitama Arena, Japonia!

Aceeasi arena unde i-a invins pe Semmy Schilt in 2002, pe Gary Goodrigde, Mark Coleman, Randleman, Ogawa, unde si-a aparat titlul Pride in fata lui Nogueira, in cel mai tare meci posibil in MMA la acea vreme (2004), unde l-a invins un an mai tarziu pe Cro Cop, in cel mai tare meci de MMA din istorie (!), unde l-a tavalit pe gigantul Zuluzinho in unul dintre cele mai bune freak show-uri din toate timpurile, unde l-a invins pe Mark Hunt, si unde s-a agatat de mana lui Man Choi ca un copil de creanga unui copac.

Saitama, arena unde si-a repus cariera pe traseul care trebuie, cu Ishii si Jaideep, si arena unde, in cele din urma, Ultimul Imparat a spus adio unui sport pe care l-a cladit de la temelie, alaturi de o generatie de exceptie.

Sunt multe de scris despre Fedor, insa daca nu ati trait "acele" vremuri, nu va poate descrie nimeni cat de mare a fost rusul in istoria acestui sport, si in inimile fanilor. Fedor a fost mai mult decat urias, in acele vremuri cand urmareai galele a doua zi pe Youtube, cand nu existau PPVs, streamuri live, ce sa mai spun de transmisii TV.

Fedor a fost omul care a umplut arene de 100.000 de oameni, care te facea sa te indragostesti de acest sport. Un campion urias, de o modestie iesita din comun. Exista legendele acestui sport, iar apoi exista Fedor. Asa cum K-1 i-a avut pe Hoost, Aerts si Bonjasky, asa l-a avut MMA-ul pe acest rus ce a dus o cariera formidabila pana la 43 de ani

Nu putem decat sa ii multumim, si sa fim recunoscatori ca am fost contemporani cu el. Urmaresc de 17 ani acest sport, toate promotiile, toti luptatorii, toate povestile. Nu exista niciuna ca a lui Fedor. Astazi, Ultimul Imparat si-a luat adio de la noi. A parasit arena, insa ramane in inimile si amintirile noastre. Intreaga comunitate ii multumeste pentru cei 20 de ani de sacrificii, pentru victorii, pentru ca a trecut peste infrangeri, dar mai ales pentru ca a inspirat generatii de sportivi si ne-a facut sa iubim acest sport.