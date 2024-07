România s-a întors după opt ani la un turneu final de Campionat European, iar impresia a fost una pozitivă.

"Românii iubesc fotbalul și echipa națională, dar trebuie să le dau dăruire și rezultate"

Câștigarea grupei de calificare și invincibilitatea din preliminarii, victoria frumoasă cu Ucraina, efortul depus contra Belgiei și Olandei și meciul bun cu Slovacia au șters complet amărăciunea neparticipării la Euro 2020, organizat și de țara noastră.

Un mare câștig este și munca corectă a staff-ului condus de Edi Iordănescu, iar plecarea sa poate fi un recul neproductiv în vederea participării la Nations League 2024 - 2025 și CM 2026.

În plus, fanii românii, veniți cu zecile de mii la meciurile din Germania, suportul lor necondiționat și modul superb în care au încurajat echipa națională reprezintă unul dintre marile câștiguri rămase după acest ciclu. Românii iubesc fotbalul și echipa națională, dar trebuie să le dai dăruire și rezultate sau măcar speranța că ne putem ridica la un nivel corespunzător fotbalului actual.

"Plafonul fizic, tehnic și tactic este mediocru, în cazul anumitor fotbaliști"

Însă, cele zece meciuri din preliminarii și cele patru partide de la turneul final au scos la iveală și limitele fotbalului românesc actual, pentru că echipa națională este exponenta întregului fenomen fotbalistic din țara noastră, nu enclavă.

Avem o șmecherie pozitivă în joc și o dorință mare de rezultate, dar ambiția are niște valori maxime de care nu poți trece. Motivarea poate deveni un "doping psihologic", dar în privința exprimării sportive contează și genetica, condițiile de trai și societatea în care crești, procesul de formare, nivelul la care evoluezi în mod normal la club și profesionalismul.

Lotul e inegal din punct de vedere al valorii, anumite posturi nu numai că nu pot fi dublate sau triplate, dar nu pot fi nici măcar acoperite corespunzător în primul "11", iar plafonul fizic, tehnic și tactic este mediocru, în cazul anumitor fotbaliști. Ei nu pot fi făcuți răspunzători în totalitate pentru lipsuri, pentru că procesul de formare al sportivilor în România este mult rămas în urma vremurilor, modul de lucru în Liga 1 este în continuare unul blocat în negura trecutului și, pe alocuri, total corupt.

"Am arătat că avem talent, dar jocul fizic din ziua de azi îl anihilează în 99.99% din cazuri"

Se poate spune că echipa condusă acum de Nicolae Stanciu a trecut de grupe și a egalat performanța europeană a celei cu Gică Hagi în postura de căpitan, care se oprea în sferturi de finală (între timp s-a mărit numărul de echipe și parcursul e mai lung cu un tur spre finală).

Ceea ce s-a construit în drumul spre Euro 2024 trebuie considerată o treaptă pe calea însănătoșirii fotbalului românesc, nu un apogeu al acestei generații. Munca bună din 2023-2024 trebuie să fie folosită pentru a promova în Liga B a Nations League și pentru a ne califica la o Cupă Mondială, după o pauză de 28 de ani, altfel nu înseamnă mare lucru. Drumul către topul fotbalului european și mondial e anevoios și lung, se poate chiar ca acesta să nu fie atins de actuala generație, dar înalta performanța cere răbdare, efort, perseverență și inovație.

Am arătat că avem suflet mare și că ardem pentru fotbal. Am arătat că avem talent, dar jocul fizic din ziua de azi anihilează talentul în 99.99% din cazuri. Am arătat lucruri bune, am arătat lucruri mari puțin lăudabile, am fost surprinși sau ni s-au confirmat așteptările. Am ajuns la masa bogaților, am gustat doar felul principal și am fost trimiși acasă, pentru că desertul rafinat și tronul e deocamdată pentru alții.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Getty Images