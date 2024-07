România a fost eliminată în faza optimilor de la EURO 2024, după ce a fost învinsă de Olanda, scor 3-0.

Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel, în faţa unei echipe care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii nefaste în grupă. Cody Gakpo (20) şi Donyell Malen (83, 90+3) au marcat golurile unei victorii meritate.

Edward Iordănescu a vorbit despre naționala României

Selecționerul a explicat ce trebuie să se întâmple de acum înainte în fotbalul românesc, pentru continuitatea și îmbunătățirea rezultatelor la nivelul echipelor de club, dar și pentru reprezentativa națională.

"Trebuie să ne uităm la procesul de formare al jucătorilor, la selecție. Cei care pleacă în străinătate se lovesc de partea fizică, puterea, forța. Talentul nu mai e suficient. Există un decalaj de putere, de forță.

Putem trage foarte multe concluzii. Să schimbăm metodica de lucru, selecția, pregătirea.

I-am îmbrățișat pe teren. I-am lăsat la vestiar, nu am vrut să le creez alte emoții. Și eu am fost trist pentru că am sperat, mi-am dorit.

Fotbalul românesc a recâștigat o echipă națională, o echipă formată în proporție mare. Încă mai sunt ajustări de făcut, are marjă de progres. Această echipă știe calea pentru a continua să facă performanță.

E foarte, foarte important să reușim două calificări consecutive la turneele finale", a declarat Edward Iordănescu, la conferința de presă.



