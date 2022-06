'Puștiul-minune' Gavi, direct în istoria Spaniei! Recordul doborât după golul marcat cu Cehia + Cuvinte superbe ale selecționerului Luis Enrique 

Ibericii au fost conduși, din minutul 4, după ce Pesek a deschis scorul, însă Gavi a reușit să restabilească egalitatea în al treilea minut de prelungiri ale primei reprize, din pasa lui Rodri. Cehia a trecut din nou în avantaj, prin Kuchta, în minutul 66, însă naționala lui Luis Enrique a reușit să smulgă un punct pe final, după ce Inigo Martinez a egalat, în minutul 90.

'Puștiul-minune' Gavi a doborât un record după golul marcat cu Cehia



Cu reușita prin care a restabilit egalitatea, Pablo Paez Gavira, recunoscut drept Gavi, a devenit cel mai tânăr marcator din istoria naționalei Spaniei, înscriind la 17 ani și 304 zile. Mijlocașul Barcelonei l-a depășit pe coechipierul său, Ansu Fati, care marcase la 17 ani și 311 zile.

???????? Con 17 años y 304 días, Pablo Gavi se ha convertido en el jugador más joven en marcar un gol con la @SeFutbol en partido oficial ???????? ¡Felicidades!#MadeInLaMasia pic.twitter.com/aP0dP3Enim — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 5, 2022

La conferința de presă, selecționerul Luis Enrique a vorbit despre tânărul jucător al Barcelonei, având doar cuvinte de laudă la adresa lui Gavi.

„Cel mai bun lucru de la Gavi e pachetul complet, el cu totul, pentru că e un jucător care are calități de a marca, așa cum am spus și înainte. Are multă calitate. Dacă e un jucător care a convins astăzi, atunci Gavi e acela”, a spus Luis Enrique conform cotidianului SPORT.