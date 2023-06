„Să ne uităm unde au ajuns să joace românii în Europa!” Cosmin Contra a vorbit despre mandatul său la națională

Antrenorul a acordat recent un interviu în care a vorbit despre perioada în care a fost selecționerul României, asta în contextul în care „tricolorii” se pregătesc de „dubla” cu Kosovo și Elveția din preliminariile EURO 2024. Cosmin Contra a ocupat banca tehnică a naționalei României din septembrie 2017 până în noiembrie 2019, când și-a dat demisia după meciul cu Spania, scor 0-5.

Regretul lui Cosmin Contra de la națională

Întrebat dacă ar fi avut nevoie de mai multă răbdare la echipa națională, Cosmin Contra nu a stat pe gânduri, punctând că era nevoie de mai mult timp de adaptare după schimbul de generații.

„Eu cred că da, eu cred că da. Schimbul de generații care s-a produs în timpul mandatului meu și avea nevoie de timp. Se putea califica, pentru că am lăsat echipa la baraj. Se putea califica la un campionat european în momentul ăla. Dar nu e ușor să schimbi generațiile la echipa națională. Sunt generații mai talentate, sunt generații mai puțin talentate. Dar uite, rezultatele se văd după ani de zile. Am început bine o campanie și suntem pe un drum ascendent, ca rezultate.

Când nu obții o calificare, totdeauna îți găsești și îți reproșezi multe lucruri. Poate n-am fost inspirat în anumite momente, dar în alte multe momente am fost inspirat și am câștigat meciul. E cu dus-întors. Dacă îmi reproșez ... Când nu mă calific, sunt primul vinovat. Și de aceea am plecat.

N-am mai avut eu răbdare până la urmă. Pentru că, sincer, e foarte greu să lucrezi pentru echipa națională având o presă ostilă. Și dacă ai o presă ostilă și lumea în fotbalul românesc nu înțelege că o schimbare de generații... Să ne uităm unde am ajuns ca fotbal în Europa, unde au ajuns să joace jucătorii români în Europa față de anii în care eram noi! Poți să faci o analiză mult mai coerentă, mai cinstită și îți dai seama că poate e nevoie de mai mult timp ca să obții o calificare, mai mult timp decât se așteaptă suflarea fotbalistică din România”, a declarat Cosmin Contra conform gsp.

Cosmin Contra, nemulțumit de presa românească

Continuând pe subiectul presei din România și modul în care sunt tratate subiectele legate de echipa națională, Contra și-a argumentat spusele.

„Eu cred că în presa din România sunt oameni foarte capabili ca să facă o analiză foarte corectă a fotbalului românesc, ceea ce nu s-a întâmplat. Noi ne așteptăm la lucruri mărețe, dar nu mai trecem de primul tur preliminar în cupele europene.

Dar așteptările nu sunt conforme cu realitatea! N-ai cum să ai rezultate când în cupele europene n-ai niciun cuvânt de spus, când tu ai jucători care joacă în ligile inferioare din marele campionate. Și când tu nu ai doi jucători care să-ți vină de la echipe mari, cu personalitate, cu [rezistență la] stres, iar în momentele importante ale unei calificări să-ți câștige meciurile. Tu nu ai! Atunci trebuie să-ți creezi un grup, o echipă. Ceea ce ziceam mai devreme că și Edi încearcă acest lucru. Și Mirel, căruia i-am predat ștafeta, a încercat acest lucru. Pentru că nu mai avem individualități la fel ca în anii trecuți la echipa națională”, a adăugat antrenorul.

