„Nu cedăm și credem în noi!” Ianis Hagi sună alarma după Elveția - România 2-2: „Sărbătoare pentru ce?”

România a smuls un egal nesperat în Elveția, 2-2, în ultimele minute ale partidei, când Valentin Mihăilă a fost servit ideal de două ori în doar trei minute de Olimpiu Moruțan, și rămâne în continuare pe locul doi în Grupa I.

Ianis Hagi nu face sărbătoare din egalul cu Elveția, 2-2

Ianis Hagi consideră că tricolorii au transmis un mesaj, acela că nu cedează până la finalul partidei, chiar dacă sunt conduși, și că sunt în stare să se plieze pe orice situație. Totodată, mijlocașul ofensiv al lui Rangers este de părere că România a arătat diferit din punct de vedere tactic în repriza secundă.

„Greu, dar într-un final am scos un punct, tinând cont de situație, cum era scorul în minutul 80, șansele erau destul de mici. Nu am cedat, am reușit să revenim într-o deplasare foarte grea, am reușit să întoarcem și ăsta e mesajul pentru toată lumea. Nu cedăm și credem în noi. Credeam că putem să creăm contraatacuri, era greu să scoatem un egal, dar am schimbat tactic la pauză și așa am reușit să fim cât mai aproape de poartă, să facem contratacuri rapide.

Nu o le luăm din merite Elveției, dar am stat mai bine în teren la pauză. După aceea au ieșit atacurile rapide pe care le lucrasem și plănuisem înainte de meci și am reușit să dăm două goluri. Eu zic că ne-am adaptat destul de bine, ținând cont ultimele meciuri în care am jucat acest sistem. Oricum, fiecare meci e diferit. Ne-am adaptat la situație, au fost două meciuri complicate, am reușit să scoatem două egaluri. Clar voiam să scoatem mai mult, dar ținând cont de terenul din Bosnia și cum s-a desfășurat aici, eu zic că e bine”, a declarat Ianis Hagi la finalul meciului.

Întrebat dacă va sărbători remiza smulsă în Elveția, fotbalistul lui Rangers a făcut un apel la calm. Acesta este de părere că petrecerea trebuie să fie la final, când România se va califica la Campionatul European din Germania.

„Am vrut să jucăm fotbal mai mult, dar ne-am adaptat la situație. Sărbătoare, pentru ce? Sărbătoare la final, când o să ne calificăm. Sunt pași în față, pași pozitivi. Au trecut patru meciuri, nu cred că are rost”, a mai spus Hagi Jr.

Clasament Grupa I

Elveția - 10 puncte

România - 8 puncte

Israel - 7 puncte

Belarus - 3 puncte

Kosovo - 3 puncte

Andorra - 1 punct

Doar primele două naționale clasate se califică la Campionatul European din 2024.