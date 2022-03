„Mi s-a explicat de ce nu am fost convocat inițial!” Reacția lui Olaru, chemat la națională după problemele de lot apărute

„Tricolorii” au condus în prima repriză, însă au pierdut teren în a doua parte a meciului de la Netanya, iar gazdele au profitat și au egalat. Cicâldău și Man au marcat golurile naționalei României, în timp ce Dabbur a fost autorul ambelor goluri ale Israelului, venite după mari erori în defensiva echipei lui Iordănescu.

Darius Olaru a fost titular după convocarea de urgență, iar în minutul 80 a fost schimbat cu coechipierul său de la echipa de club, Octavian Popescu. Mijlocașul FCSB-ului nu fusese convocat inițial, iar acest lucru a stârnit numeroase reacții dure la adresa selecționerului, care a luat în calcul accidentările jucătorului din startul acestui an, care l-au ținut departe de teren.

Olaru a fost convocat de urgență, alături de Claudiu Petrila, după ce în lotul lui Iordănescu au apărut patru cazuri de Covid. Răzvan Marin, Alexandru Mitriță, Deian Sorescu și Florin Tănase sunt jucătorii infectați, care au intrat în izolare.

Declarațiile lui Darius Olaru de la finalul meciului cu Israel



Fobalistul a vorbit despre convocarea la națională, dezvăluind că a dialogat cu selecționerul pentru prima convocare, iar Iordănescu i-a explicat motivele din spatele deciziei sale.

„Mă bucur că am prins convocarea, chiar dacă nu îmi doream să fie așa, pentru că le doresc multă sănătate colegilor mei. Am trecut și eu prin boală și sper să treacă și ei cu bine. Da, am făcut un meci bun, cred că meritam victoria, am avut mai multe situații de a ne desprinde în unele momente, nu am reușit și ne-am văzut egalați pe final.

Da, am avut o discuție cu mister, mi s-a explicat de ce nu am fost convocat inițial, cu siguranță voi munci în continuare, să fiu aici și să îmi ajut echipa. Cred că de la meci la meci am crescut în evoluții, sper să merg acum la echipa de club, să îmi fac jocul la fel de bine și la următoarea convocare să fiu aici.

Cu siguranță că m-am bucurat pentru dânsul, referitor la șanse, normal, oricine ar fi fost aș fi muncit la fel pe teren, să îmi fac treaba cât mai bine. M-am simțit foarte bine în tricoul României, sper să am cât mai multe evoluții și cât mai multe rezultate bune și să ne calificăm la Campionatul European. Sperăm să creștem în evoluții, avem un grup bun și credem că putem fi acolo”, a declarat Darius Olaru la final.