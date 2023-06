„Tricolorii” au obținut un punct în deplasarea dificilă cu Kosovo din a treia rundă a preliminariilor Campionatului European din 2024. România se află în continuare pe locul al doilea în clasamentul grupei și urmează să se deplaseze la liderul Elveția, unde speră să obțină cel puțin un punct.

Meciul cu Kosovo a bifat revenirea pe teren a lui Ianis Hagi după un an și jumătate de absență. Mijlocașul a fost trimis de selecționerul Edward Iordănescu în minutul 86, în locul lui Nicolae Stanciu. Deși tehnicianul a precizat că s-a temut în cazul lui Ianis și s-a gândit mult dacă să îl trimită pe teren, jucătorul a vorbit la final și a dezvăluit că nu a simțit frică în ciuda condiției proaste a gazonului.

Ianis Hagi: „La națională trebuie să te adaptezi! Nu mai suntem copii!”

Mijlocașul a vorbit la finalul partidei, mândru de revenirea pe teren și de rezultatul obținut și a avut un discurs războinic când a fost întrebat despre următorul duel, cel cu Elveția. Ianis Hagi nu s-a arătat temător de partida cu liderul grupei și s-a arătat extrem de încrezător în coechipierii săi.

„Am spus și înainte de meci, sunt mândru de ce am realizat, după o accidentare de un an am reușit să reintru în circuitul naționalei. A fost un obiectiv când stăteam și mi le planificam pentru revenire, sunt bucuros că am revenit, că am jucat, acum sunt pregătit pentru următorul meci. (n.r. nu ți-a fost teamă să intri pe un astfel de teren?) Nu mi-a fost teamă să intru pe teren. Sunt situații și situații, te adaptezi, la națională nu vii și nu îți garantează nimeni că terenul va fi perfect și că tot ce ai lucrat la antrenament cu o săptămână înainte o să îți iasă, trebuie să te adaptezi, noi asta am făcut.

Normal că contează tactica, nu voi da exact din casă ce am comunicat înainte de meci, dar normal că contează. (n.r. despre clasament) Sunt trei meciuri, e devreme, mai avem acum un meci cu Elveția, ideal ar fi să luăm trei puncte, să terminăm acțiunea cu minimum patru puncte, cum ne-am dorit. Apoi continuăm în septembrie, octombrie, noiembrie, chiar dacă și meciul ăsta a fost important, cum sunt toate, e devreme să vorbim de clasament.

(n.r. putem lua trei puncte cu Elveția?) Doar nu mergem acolo să ne prezentăm să ce? Păi, eu am zis-o înainte de meci, știu cu cine ies pe teren, noi nu, cel puțin jucătorii care sunt în vestiar și pe care îi știu de atâtat timp, nu suntem obișnuiți să mergem acolo să...indiferent de Campionatul European, calificări U21, echipă mare, nu cred că vreun jucător merge acolo și zice: 'hai, poate facem un egal'.

Suntem destul de tineri, cred că avem doar patru jucători sau cinci peste 25 de ani, dacă nu mă înșel Suntem mai mulți decât acum doi trei ani, venim ușor, ușor. Până la urmă nu mai avem 21 de ani, avem 24, 25. Nu mai suntem copii. Vreau să joc, asta e clar, cred că orice jucător din vestiar își dorește asta. Ce îmi doresc este să câștigăm.

Nu simt teamă, dacă simțeam teamă nu intram în decembrie când am făcut primul antrenament, nu are rost să intru cu teamă”, a declarat Ianis Hagi la final.

Kosovo - România 0-0, în grupa I a preliminariilor EURO 2024

Pe un teren foarte greu, îmbibat cu apă, România a obţinut un punct important, la capătul unui meci de mare luptă, în care cel mai bun om de pe teren a fost portarul Horaţiu Moldovan.

În minutul 69, Kosovo a înscris prin Zhegrova, cu capul la colţul scurt, din centrarea lui Celina, dar golul a fost anulat ulterior, la semnalarea arbitrajului video, pentru offsaid la Celina.

Din punct de vedere statistic, Kosovo a dominat jocul (55%-45% posesie), dar România a avut mai multe şuturi la poartă (15-10, 3-4 pe poartă) şi 8-3 la cornere.

România este neînvinsă după trei meciuri, având două victorii şi un egal, în timp ce Kosovo are trei puncte.