„Corect era să se suspende meciul!” Titularul din România - Kosovo a spus ce s-a întâmplat în vestiar și atacă arbitrajul 

Încă din startul partidei, o parte dintre ultrașii aflați la peluza sud de pe Arena Națională i-au huiduit pe kosovari, iar apoi au început să scandeze „Kosovo e Serbia”, mesaj pe care ulterior l-au afișat și pe un banner. În minutul 17, partida a fost întreruptă, iar fotbaliștii trimiși la vestiare timp de aproximativ 50 de minute, în care s-au purtat discuții.

Meciul a fost reluat, după ce oficialii FRF și UEFA au discutat și cu galeria care a scandat, însă jucătorii kosovari ar fi dorit suspendarea partidei. Kosovo a jucat în inferioritate numerică din minutul 42, după ce unul dintre cei mai buni fotbaliști, Vedat Muriqi, a fost eliminat. În repriza a doua, Stanciu a ratat un penalty, dar s-a „revanșat” deschizând scorul în minutul 83, iar Mihăilă a închis tabela în prelungiri.

Titlarul kosovar, reacție dură după România - Kosovo

Fundașul Fidan Aliti (29 ani) a fost titular și integralist în meciul de pe Arena Națională, care i-a lăsat un gust amar. Fotbalistul a oferit un interviu în care a vorbit despre incidentele din timpul meciului, considerând că s-a greșit când s-a decis reluarea partidei. Fotbalistul de la Alayaspor a acuzat și arbitrajul.

„Remiza cu Elveția a fost încântătoare, încă nu am asimilat-o complet. Cel mai bun răspuns pentru evenimentele inimaginabile din România ar fi fost ca noi să câștigăm. Din păcate nu am reușit. Vorbim despre declarații politice care nu își au locul în fotbal. Rasism deschis. Kosovo este un stat independent.

Văzând lucrurile acum, ar fi fost decizia corectă să rămânem în vestiar iar meciul să se suspende. Atunci am fi avut o reacție pe măsură. Meciul s-a încheiat normal și nimeni nu a fost penalizat. În pauză am ținut o ședință tactică, pentru că până în acel moment am fost mai buni decât România și aveam meciul sub control. O delegație UEFA a intrat apoi în vestiar și am avut o discuție lungă.

Întrebați arbitrul de ce nu a mai mers jocul nostru. A fost un dezastru. După reluarea meciului a fluierat încontinuu împotriva noastră. Cartonașul roșu a fost unul ridicol și le-a oferit și un penalty. Nu e o scuză, dar puteți să revedeți meciul.

Ne așteptam la fluierături, iar ca profesioniști ar trebui să fim capabili să le facem față. Dar oamenii continuau să strige 'Kosovo e Serbia' și nimeni nu a reacționat. Doar cu acel banner pare că s-a întrecut o limită”, a declarat Fidan Aliti citat de Telegrafi.

UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva FRF

Într-un comunicat postat joi seară, UEFA anunța că s-au deschis proceduri disciplinare împotriva Federației Române de Fotbal, în cinci spețe diferite după incidentele de la România - Kosovo. Prima este legată de blocarea căilor de trecere, apoi aprinderea obiectelor pirotehnice, aruncarea de obiecte, mesajele provocatoare cu caracter ofensator și comportament rasist.



Meciul România - Kosovo, întrerupt din cauza ultrașilor pe www.sport.ro