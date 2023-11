„Am excelat!” Ilie Dumitrescu a analizat prima repriză a României cu Elveția 

Tricolorii și-au asigurat calificarea la Campionatul European din 2024, care se desfășoară în Germania, după ce au câștigat meciul cu Israel, scor 2-1. Duelul cu Elveția a avut însă o miză importantă, păstrarea poziției de lider în Grupa I, pentru a ne poziționa în a doua urnă valorică pentru tragerea la sorți a grupelor.

Prima repriză de pe Arena Națională s-a încheiat cu remiză albă, după ce ambele echipe au avut situații periculoase. Ilie Dumitrescu a analizat jocul tricolorilor la pauză și a remarcat organizarea defensivă, de care naționala României a dat dovadă pe toată desfășurarea prelminariilor.

Ce a remarcat Ilie Dumitrescu după România - Elveția

„Am făcut o repriză bună, am reușit să acoperim foarte bine zonele, am avut calm, am făcut un pressing de întâmpinare agresiv, nu i-am lăsat să își creeze foarte multe ocazii. În rest, o posesie superioară pentru ei.

Consider că a fost o repriză bună și am excelat în tot ceea ce privește organizarea de joc pe fază defensivă”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

România - Elveția | ECHIPELE

România: Moldovan - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - Cicâldău, M. Marin, Stanciu - Moruțan, Alibec, Coman

Rezerve: Niță, Radu, Racovițan, Screciu, Pușcaș, Artean, Hagi, R. Marin, Drăguș, Olaru, Mogoș, Tănase

Selecționer: Edward Iordănescu

Elveția: Mvogo - Garcia, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Aebischer, Xhaka - Ndoye, Shaqiri, Vargas - Okafor

Rezerve: Sommer, Racioppi, Ugrinic, Benito, Zakaria, Amdouni, Freuler, Steffen, Zeqiri, Comert, Zesiger, Schar

Selecționer: Murat Yakin