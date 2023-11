„Cel mai oribil și infect mod!” Analiza lui Ilie Dumitrescu după Israel - România 1-2: „Așa îți dai seama în ce stare e un fotbalist” 

Tricolorii au câștigat meciul cu Israel, scor 2-1, din penultima rundă a preliminariilor și și-au asigurat prezența la EURO 2024, având șanse să încheie grupa în postura de lideri, dacă nu pierd cu Elveția. Marcatorii celor două goluri ale nțaionalei au fost George Pușcaș și Ianis Hagi, iar România rămâne neînvinsă în Grupa I.

Meciul a început ca un coșmar pentru tricolori, care s-au văzut conduși din minutul 2, după golul marcat de Zahavi, dar Pușcaș a egalat rapid. Ilie Dumitrescu a comentat jocul tricolorilor, pe care i-a lăudat pentru reacția pe care au avut-o.

Ilie Dumitrescu: „Așa îți dai seama în ce stare e un fotbalist!”

Fostul internațional și-a ales și remarcații și a avut cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Rațiu, în special, însă a numit patru jucători ale căror prestații s-au ridicat la nivelul așteptărilor sale.

„Am văzut foarte multe secvențe astăzi (n.r. ieri), mă uitam la modul în care au acoperit zonele, juca fiecare ca și cum ar fi fost ultima minge. O determinare și un sacrificiu extraordinare. Să începi meciul de la 0-1 e cel mai oribil și cel mai infect mod. A fost o chestie neașteptată.

Băieții ăștia au avut tăria să treacă peste momentul acela. Înseamnă că există un grup unit, există personalitate. Înainte de meci am dat 4-5 nume: am zis că vreau să-i văd pe Răzvan Marin, pe Stanciu, Ianis Hagi și Drăguș. Rațiu a adus un plus pe faza ofensivă, a avut o sarcină grea.

După ce ești față în față cu Vinicius Junior, era clar că nu o să-ți pună probleme Turgeman. A fost relaxat. De un fotbalist știi cum îți dai seama în ce stare e? Îți dai seama după preluare. A fost liniștit, relaxat, capul sus. Ce a făcut la primul gol, senzațional! Toți cei patru s-au ridicat la un nivel extraordinar.

Ianis Hagi e genul de jucător care nu are niciun fel de complex atunci când intră în posesie, indiferent de adversar. Să ne aducem aminte de acțiunea pe care a avut-o cu Germania. Băiatul ăsta dă încredere, acceptă jocul, își asumă, te pune în valoare”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.