„Am avut o prestație jalnică!” Maxim, discurs sincer după umilința cu Muntenegru

La finalul partidei, Alexandru Maxim a avut discurs sincer în care a recunoscut că tricolorii au avut o prestație „jalnică” în fața naționalei din Muntenegru.

„Am avut o prestație jalnică!”

„A fost o infrângere umilitoare. Am avut o prestatie jalnică. Am avut o prestație sub ce arătăm la echipele de club. Din punct de vedere ofensiv nu am făcut un meci bun.

Noi, jucătorii, ne asumăm tot ce s-a întâmplat pe teren. Trebuie să strângem rândurile și să arătăm mult mai bine la meciul viitor. Sunt juctori care își doresc, dar nu cred că am arătat acest lucru pe teren.

Nu avem timp să ne lamentăm prea mult, pentru că urmează un alt meci, însă încercăm să strângem rândurile și să arătam mai bine la următorul meci”, a spus Alexandru Maxim la finalul meciului Muntenegru - România, scor 2-0.

În etapa următoare, marţi, de la ora 21.45, România va întâlni în deplasare Bosnia-Herţegovina.

Tricolorii mai au programate în această lună următoarele partide:

Sâmbătă, 11 iunie, ora 21:45, stadion Giuleşti (Bucureşti): ROMÂNIA – Finlanda

Marţi, 14 iunie, ora 21:45, stadion Giuleşti (Bucureşti): ROMÂNIA – Muntenegru