ULTIMA ORA | Revine la nationala dupa o pauza de 7 luni! Convocare "surpriza" a lui Contra pentru dubla de foc cu Feroe si Norvegia

Convocare surpriza si nu prea a lui Cosmin Contra.

Selectionerul il va chema pe Mitrita la nationala pentru dubla urmatoare a Romaniei din preliminariile EURO 2020. Potrivit Fanatik, Mitrita va fi prezent in lotul nationalei pentru viitoarele partide ale Romaniei.

Forma excelenta pe care Mitrita a aratat-o la New York City FC l-a obligat practic pe Cosmin Contra sa-l convoace pe Mitrita. Fostul oltean a jucat doar un singur meci in preliminariile pentru EURO 2020, partida cu Suedia, pierduta cu 1-2. Mitrita revine astfel la nationala dupa o pauza de 7 luni.

Pe 6 octombrie, New York City FC joaca la ora 23:00. Imediat dupa meci, Mitrita va veni in Romania. Peste 6 zile, Romania va juca impotriva Insulelor Feroe. Urmeaza apoi meciul cu Norvegia, partida in care Mitrita are sanse sa fie titular.