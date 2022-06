”Tricolorii” lui Edi Iordănescu au o revanșă de luat după înfrângerea din meciul tur, scor 0-2, prima partidă oficială cu noul selecționer pe banca tehnică. România vine cu un moral bun după victoria din etapa precedentă, cu Finlanda, iar o nouă victorie o poate readuce în calculele pentru câștigarea Grupei 3.

Cu o zi înainte de confruntarea de la stadionul Giulești, reprezentativa României a susținut un antrenament la Mogoșoaia, acolo unde au fost prezenți și Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță. Cei doi oficiali FRF și-au dorit să fie prezenți la ședința tehnică pentru a discuta cu jucătorii înaintea confruntării cu Muntenegru.

Declarațiile lui Edi Iordănescu înaintea confruntării cu Muntenegru

"Chiar dacă n-am avut timpul necesar ca să adun toate informațiile astea, focusul meu nu a mers către asta. Cu siguranță că am vrut să fiu informat și din unghiul ăsta. În funcție de asta, puteam să gestionez mai atent grupul din punct de vedere mental. Nu m-au surprins lucrurile, am văzut și ce s-a întâmplat înaintea mea. Cu cât trec anii, se strâng frustrări și răutăți pe care nu le mai putem ține în frâu. Pe multe dintre ele nu le înțeleg sau poate nici n-ar trebui să le înțeleg.

Dacă nu schimbăm optica, viziunea, abordarea, cu siguranță vom avea o șansă în minus. Ne dorim mai multă unitate și să ne sprijinim la greu. Cred că am arătat echilibru în discurs și abordare, cred că v-am arătat că am rămas stabil pe situație. După jocul ăsta, entuziasmul meu cred că a fost temperat. Când am fost prezentat, am spus că sunt tânăr, fără un istoric bogat, cu toate că am 12 ani, iar ca antrenor secund am fost în cupele europene, am învățat, m-am dezvoltat, iar după au urmat echipe luate de la zero cu care mi-am atins obiectivele. Cred că mi-am parcurs etapele firești, nu am 60 de ani și nu m-am scăldat în anonimat. Un antrenor tânăr are multe avantaje, vine cu putere de muncă, cu entuziasm, dar lipsesc și unele lucruri. Eu vreau ca greșelile să nu le resimtă echipa și să vin cu multe lucruri bune care să ajute la dezvoltarea echipei naționale", a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.