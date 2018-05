Toata Romania vede Romania! Amicalele cu Chile si Finlanda sunt in direct la PRO TV

Nationala se muta la Ploiesti. Acolo va juca urmatoarele doua meciuri de acasa, cu Finlanda si Muntenegru! Meciurile nationalei vor fi la PRO TV!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Contra se intoarce la Ploiesti, unde a debutat ca selectioner. Romania are numai victorii pe OZN-ul din Ploiesti!



Romania joaca la Ploiesti cu Finlanda pe 5 iunie, in direct la PRO TV! Inaintea meciului cu nordicii, Romania intalneste Chile in Austria, pe 31 mai, de la ora 17, tot la PRO TV !



Dupa cele doua amicale, Contra va merge sa-i spioneze pe sarbi, rivalii nationalei din Nations League. Serbia joaca la Mondial.