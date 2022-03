The Insider! ”Tricolorul” Mitriță despre meciul cu Grecia, țara în care evoluează. România - Grecia este LIVE pe PRO X și VOYO vineri, de la ora 20:15

Alexandru Mitriţă, component al echipei PAOK Salonic, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că pentru el meciul echipei naţionale cu Grecia este unul normal şi că noul selecţioner, Edward Iordănescu, a venit cu o mentalitate foarte puternică, scrie news.ro.

“Ne va aştepta o partidă foarte grea. Nu contează cine va marca. Sperăm să câştigăm. Este o mândrie pentru noi să fim la Euro, sperăm să ne calificăm în viitorul apropiat.



Pentru mine, cu Grecia este un meci normal. Marchez pentru echipa naţională şi asta este o mândrie pentru mine. Am crescut mult în fotbalul din Grecia, m-a ajutat şi mă ajută această experienţă în Grecia. Eu am venit la PAOK după o accidentare, am jucat foarte mult. Avem dublură pe fiecare post şi nu contează dacă un meci eşti titular şi al doilea pe bancă. Mereu este o rotaţie.

Mitriță: ”Domnul Edi Iordănescu a venit cu o mentalitate foarte puternică”

La meciul cu Grecia publicul să fie în număr cât mai mare, să fie alături de noi. Aşteaptă de la noi o victorie şi sperăm să le oferim acest lucru.

Domnul Edi Iordănescu a venit cu o mentalitate foarte puternică şi sperăm să facem lucruri frumoase împreună. Cu toţii ne dorim să ajungem la un Mondial, la un European, şi sper să o facem cât de curând. Dorim să fim cu cei mai buni acolo, pentru mine ar fi un vis devenit realitate”, a afirmat Mitriţă, conform sursei citate.

Mijlocașul ofensiv este împrumutat la PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, de la New York City FC.