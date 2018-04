"Sunt amatori! Stiam ca vor sa scape de mine!" Victor Piturca a dezvaluit cum au decurs negocierile cu Burleanu: "A venit in cabina si m-a asigurat ca nu e nicio problema!"

Victor Piturca va fi de partea lui Ionut Lupescu la alegerile pentru sefia FRF ce vor avea loc pe 18 aprilie.

Fostul selectioner a fost deranjat de modul in care s-a comportat administratia Burleanu cu el in perioada in care a fost pe banca Romaniei.



"I-am spus lui Bodescu, dar mai mult in gluma. <<Daca imi dublati salariul, imi faceti 50 de mii de euro pe luna, raman>>. Si el imi spune <<A, pai, stai sa vorbesc cu Burleanu>>. Apoi, a venit la mine si mi-a spus: <<Da, suntem de acord, dar numai daca iesi pe primul loc in grupa>>. Eu stiam ca vor sa scape de mine. Dupa meciul cu Argentina, a venit in cabina si m-a asigurat ca nu va fi nicio problema, adica a mintit si in sensul asta. Ei sunt amatori. Asa ca, daca nu le place lor un antrenor sau daca vine cineva si le sopteste ca unul nu e bun, ei il dau afara imediat", a declarat Victor Piturca la TelekomSport.

Piturca a plecat de la conducerea nationalei Romaniei in 2014, el fiind primul selectioner din mandatul lui Burleanu. Dupa Victor Piturca au mai venit Anghel Iordanescu, Christoph Daum si Cosmin Contra.