Sumudica nu s-a putut abtine: "Le doresc bafta, eu nu am loc acolo!" Intepaturi pentru Contra dupa ce selectionerul a facut topul inlocuitorilor sai la nationala!

Nationala Romaniei trebuie sa obtina cele sase puncte din duelurile cu Feroe si Norvegia, care se joaca pe 12 si 15 octombrie, de la 19:00, respectiv 21:45, in direct la PRO TV.

Cosmin Contra poate avea probleme in cazul in care Romania rateaza calificarea la EURO 2020. Chiar selectionerul a declarat ca e dispus sa renunte la postul sau daca rateaza campionatul de anul viitor.

Contra a facut si un top al tehnicienilor favoriti sa-i ia locul pe banca nationalei: Dan Petrescu, Hagi si Olaroiu. Totusi, selectionerul crede ca, pe viitor, Radoi si Mutu au sanse sa vina la echipa nationala.

Nominalizarile facute de Contra l-au determinat pe Sumudica sa-l "intepe" pe selectioner, mai ales ca antrenorul lui Gazisehir a castigat un sondaj referitor la cel mai potrivit tehnician care sa-i ia locul lui Contra la selectionata Romaniei.

Marius Sumudica a spus ca nu se pune problema ca el sa vina pe banca nationalei, mai ales ca isi va prelungi intelegerea cu turcii, insa a tinut sa ii transmita un mesaj subtil lui Contra, deranjat de faptul ca nu s-a numarat printre "preferatii" actualului antrenor al Romaniei.

"Orice antrenor trebuie sa fie onorat daca e considerat potrivit pentru echipa nationala. Am fost onorat pentru ca, atat intr-un sondaj care s-a facut pentru cei de la FCSB mi-aduc aminte ca am fost numarul 1, nici nu-mi vine sa cred ca m-au ales stelistii, cat si in sondajul pentru nationala am castigat. Eu ii doresc bafta lui Cosmin Contra, nu se pune problema. Eu voi parafa aici unde sunt un nou contract pe doi ani de zile, cu clauze care trebuie sa fie respectate. Nu voi pune in pericol postul lui Contra, mai ales ca dumnealui si-a numit deja succesorii si eu nu aveam loc acolo, sunt altii care sunt inaintea mea, sunt antrenori buni, de valoare si le doresc bafta", a declarat Marius Sumudica.

Feroe - Romania e sambata, 12 octombrie, ora 19:00, iar Romania - Norvegia e marti, 15 octombrie, de la 21:45!