Spaniolii SAR in apararea Romaniei: "E o echipa foarte buna, meritau mai mult in grupa". Un atacant de TOP are incredere in Contra 

Spania se pregateste de confruntarea cu Romania, pe teren propriu. Atacantul lui Atletico Madrid, Alvaro Morata, a vorbit despre nationala Romaniei. Varful Spaniei crede ca Romania merita mai mult in aceasta campanie de calificare, reamintindu-si de meciul jucat la Bucuresti.

"Romania este o echipa foarte buna. In ultimul meci cu noi, in ultimele minute au jucat foarte bine. Cred ca meritau mai mult in grupa. Pentru mine nu e o diferenta mare intre ei si celelalte echipe. Cred ca sunt la un nivel bun. Puteau la fel de bine sa fie ei calificati.

Nu cred ca meciul cu ei va fi usor, cred ca va fi si mai greu, deoarece atunci cand echipele joaca pentru un obiectiv, exista o anumita presiune, care face rau echipei. Romania nu mai are nimic de pierdut, tinand cont ca nu mai au sanse de calificare, asta ii face un oponent si mai periculos", a declarat Alvaro Morata conform Sport Star.

"Cosmin Contra face o treaba buna"

Atacantul lui Atletico a vorbit si despre situatia selectionerului, Cosmin Contra si despre zvonurile plecarii sale de la carma nationalei.

"Mi-ar placea ca Cosmin Contra sa continue sa antreneze Romania. Face o treaba buna. Cred ca este un antrenor bun. Daca vrea sa antreneze nationala Romaniei in continuare, cred ca ar fi benefic pentru tara", a declarat Alvaro Morata pentru sursa citata.