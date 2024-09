Soluția vine de la Hagi! Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Mihai Lixandru la națională, după accidentarea mijlocașului de la FCSB

Deși a obținut a doua victorie în campionat, seara a avut un deznodământ mai puțin plăcut pentru FCSB: Mihai Lixandru a ieșit accidentat în minutul 57.

Mircea Lucescu a decis cine să îi ia locul lui Mihai Lixandru

În urma unui duel petrecut în a doua repriză, mijlocșul campioanei României a suferit o entorsă și a părăsit terenul ajutat de doi membri din staff-ul roș-albaștrilor. Pentru fotbalist, accidentarea reprezintă o veste teribilă în contextul în care în cursul zilei de luni ar fi trebuit să se alăture cantonamentului echipei naționale.

Deși la finalul partidei, Lixandru a transmis că a suferit doar o mică entorsă și că va putea merge la națională, rămâne de văzut dacă fotbalistul va fi apt să facă parte din lotul României la meciurile cu Kosovo și Lituania din Liga Națiunilor, partide programate pe 6, respectiv 9 septembrie.

În cazul în care medicul echipei naționale va decide că Mihai Lixandru nu se va reface la timp, conform GSP, locul său va fi luat de Constantin Grameni, mijlocașul Farului, care se află în lotul lărgit ales de selecționerul Mircea Lucescu.

Ce a spus Mihai Lixandru despre accidentarea suferită în meciul cu UTA Arad

”Mi-a fugit glezna la acea fază, doctorul a spus că nu e ceva grav, este o mică entorsă, voi merge acolo, mă aașteaptă doctorul echipei naționale și vom vedea care este rezultatul. Îmi doresc foarte mult să fiu ok, vreau să rămân acolo, dar nu depinde doar de mine, depinde de ce hotărăște selecționerul și de starea în care sunt. Eu mă simt bine și cred că voi putea să rămân.

Primul lucru la care m-am gândit a fost naționala. Până acum nu am avut nicio accidentare și fix acum mi-a fugit glezna. Cred că va fi bine, dacă așa a vrut Dumnezeu înseamnă că așa trebuia să fie. Am călcat eu pe piciorul adversarului, mi-a fugit glezna, gazonul a fost destul de rău, așa a fost să fie, eu zic că va fi ok”, a spus Lixandru la finalul partidei.

Lotul României pentru meciurile cu Kosovo și Lituania

PORTARI

Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5).

Din lotul lărgit fac parte și Răzvan SAVA, Constantin GRAMENI, Marius CORBU și Louis MUNTEANU, însă selecționerul Mircea Lucescu a decis ca aceștia să se alăture lotului U21 pentru meciurile importante pe care selecționata Under 21 le dispută luna aceasta, cu Muntenegru și Finlanda, a transmis FRF.