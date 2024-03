Cu câteva zile înainte de meci, FRF a anunțat că toți componenții naționalei României de la EURO 1984 și CM 1994 sunt invitați pe Arena Națională pentru a fi omagiați înaintea amicalului cu Irlanda de Nord.

Doar 13 oameni de la EURO 1984 și CM 1994 au acceptat evenimentul lui Burleanu

Doar 13 persoane au acceptat invitația forului condus de Răzvan Burleanu: Gică Hagi, Marin Dragnea, Ioan Andone, Romulus Gabor, Silviu Lung, fiul lui Costică Ștefănescu, Ilie Dumitrescu, Anghel Iordănescu, Miodrag Belodedici, Jean Vlădoiu, Corneliu Papură, Marian Ivan și Viorel Moldovan au fost cei care au intrat pe teren, s-au salutat cu președintele FRF și au primit câte un tricou al naționalei inscripționat cu numele lor.

Unii au lipsit din motive obiective, alții au refuzat, pur și simplu. Spre exemplu, Florin Prunea, portarul României de la CM 1994, aflat în conflict cu actuala conducere a FRF de ani buni, a fost prezent la Arena Națională pentru a analiza meciul la Digisport, însă a refuzat invitația lui Burleanu.

Nu a fost singurul caz. Mircea Lucescu, antrenorul tricolorilor la EURO 1984, a fost și el prezent la meci, însă nu a intrat pe teren. De asemenea, Florin Răducioiu, unul dintre cei mai importanți jucători de la Mondialul din SUA, a fost la Arena Națională pentru a analiza partida la Prima Sport, dar a preferat să rămână în studio, spre deosebire de colegul Viorel Moldovan.

Florin Prunea: "Cum să dau mâna eu cu Burleanu?"

Florin Prunea a fost cel mai vehement când s-a adus în discuție evenimentul FRF. Fostul portar a explicat de ce nu a putut accepta o astfel de invitație din partea lui Răzvan Burleanu.

"Eu n-am avut onoare că n-am mers acolo? Gică Popescu a fost arestat ca băiatul ăsta (n.r - Răzvan Burleanu) să ajungă președinte! Noi avem un grup, Generația de Aur. Când am primit invitațiile, s-a întrebat cine merge. Fiecare și-a spus punctul de vedere. Lupescu era plecat în Elveția, alții nu au vrut să vină, eu mi-am asumat public și nu m-am dus.

Ce să caut eu acolo? Eu am fost umilit, plimbat prin tribunale - patru procese am avut, m-a dat în judecată. Am fost amendat de comisiile FRF, vânat tot timpul și să mă duc să dau mâna și să mă pup cu Burleanu? Gică Popescu, condamnat cu o zi înainte de alegeri! Didi Prodan, luat 7.000 de euro banii de la școală ai fetei, dat afară din FRF, pus pe un scaun și umilit.

Ce să căutăm noi acolo? Cum să dau eu mâna cu Burleanu când pe 25 mai mă întâlnesc cu fiul lui Didi Prodan și mă uit în ochii lui? Ce să caut eu aici la plenara asta? Zici că e Ceaușescu! A primit un răspuns, asta merită! A vrut să facă o acțiune care îl privește numai și numai pe el. L-a apucat dragul de noi acum? Când i-a invitat pe Lupescu și pe tatăl lui la meciul naționalei și i-a trimis la fanionul de la corner, iar pe Hagi și Popescu în tribuna cealaltă... ce să căutăm noi lângă personajul ăsta? Eu mi-am asumat. Foarte bine că n-au venit!", a spus Florin Prunea, la Digisport.