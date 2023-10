Să vină Messi pentru Florinel Coman! Teoria lui Gigi Becali în privința preferatului său

Gigi Becali, patronul de la FCSB, continuă șirul de laude pentru preferatul său, Florinel Coman, jucător care așteaptă transferul în străinătate de la vicecampioană de câțiva ani. Devenit liderul echipei care nu a mai cucerit titlul din 2015, brăileanul format la Academia Hagi are un start bun de campionat, iar constanța FCSB-ului i se datorează în mare măsură. Însă când nu joacă la națională, Becali își exprimă indignarea. Are un discurs radical și găsește vinovați fără vină.

Teoria lui Becali în privința situației lui Coman de la echipa națională

Coman nu a jucat în partida naționalei cu Belarus 0-0 la Budapesta, dar a evoluat în victoria cu Andorra de la București 4-0, ambele partide contând pentru Grupa I din preliminariile Campionatului European din 2024. Patronul liderului din Superliga susține că jucătorul cu cotă de 4 milioane de euro are nevoie de un fotbalist sau de o echipă compatibilă cu calitățile sale.

"Eu cred că Florinel Coman are nevoie de echipă să poată juca. Nu are nevoie de toți, dar măcar de unu sau doi. El are nevoie de un jucător. (n.r. Ianis Hagi a fost cu el la Andorra). Da. Ianis, nu pot să zic că e ca taică-su, cunoaște fotbal, dar poți intra cu el în combinații. Lui Florinel îi trebuie un jucător acolo. Ianis intră în combinații, e un jucător tehnic", a punctat Becali, într-o intervenție la televiziunea Digisport.

Florinel Coman a jucat pentru FCSB în Superliga 11 partide, a marcat patru goluri și a oferit șase pase decisive. Becali l-a cumpărat în 2017 de la Viitorul lui Gheorghe Hagi cu suma de 3 milioane de euro, când extrema stângă valora 1,5 milioane euro conform transfermarkt. La naționala României, Coman a strâns 10 selecții și a marcat un gol. În vârstă de 25 de ani, Florinel Coman - despre care Hagi spunea că i-a dat libertate în teren la juniorat - mai are contract cu FCSB până pe 30 iunie 2028.

Cu naționala României, Coman e lider în Grupa I din preliminariile EURO 2024. Cu FCSB, fotbalistul roș-albaștrilor e lider în Superliga și va juca în etapa a 13-a duminică, de la 21:00, acasă, cu FC Voluntari.