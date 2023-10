Gigi Becali și-a dezvăluit planul: ”Hai să-ți spun. Dau 500.000 pe un jucător”

Omul de afaceri l-a dat drept exemplu pe Siyabonga Ngezana (26 de ani), fundașul sud-african care a impresionat într-un timp foarte scurt la FCSB, după ce a fost cumpărat pentru 600.000 de euro de la Kaizer Chiefs.

Ngezana a profitat de accidentarea lui Vlad Chiricheș și a devenit titular incontestabil la FCSB.

Gigi Becali și-a dezvăluit planul: ”Dau 500.000 pe un jucător”

Chiar dacă a plătit o sumă importantă pentru campionatul nostru, Becali a dezvăluit că sud-afircanul are un contract valabil pentru un singur sezon, perioada „de probă”. Dacă va convinge la vicecampioana României, Becali are opțiunea de a-i prelungi înțelegerea pentru încă patru ani.

„Are contract un an plus patru ani. Am dat pe el 500 de mii. Da, e cumpărat. Dar i-am făcut contract pe un an plus încă patru ani. Hai să-ți spun.

Dau 500 de mii pe un jucător. Risc 500 de mii, dar să mai risc să-l mai țin și cinci ani? Mai bine fac un an și încă patru”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

600.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera pe Siyabonga Ngezana la FCSB, de la Kaizer Chiefs (Africa de Sud).

Șapte meciuri a strâns Ngezana în tricoul FCSB-ului în acest sezon, în toate competireușind chiar să marcheze două goluri.

Siyabonga Ngezana s-a născut la 15 iulie 1997, în Africa de Sud şi a început fotbalul la Sinawana Gunners şi Orlando Pirates. La nivel profesionist, a evoluat de-a lungul carierei pentru Kaizer Chiefs, adunând 123 de partide şi 6 goluri.

FCSB, lider în campionat

După 12 etape, FCSB este pe primul loc în campionat, cu 29 de puncte, la trei puncte distanță de următoarea clasată, CFR Cluj. Rapid ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 22 de puncte.

În următoarea etapă, FCSB va juca pe Arena Națională în compania celor de la FC Voluntari, echipa de pe locul 13.