S-au pus in vanzare biletele pentru Romania - Suedia! Copiii sub 14 ani intra GRATUIT la meci! Anunt de ultima ora

A inceput vanzarea online a tichetelor pentru socul Romania - Suedia, ultimul meci de pe teren propriu pentru nationala in preliminariile Euro 2020.

Meciul se joaca pe 15 noiembrie, de la 21:45, si va fi transmis in direct la PRO TV! Federatia mizeaza pe un stadion plin contra nordicilor! Biletele pot fi cumparate pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Preturile variaza intre 35 de lei, la peluze, si 120 de lei, la tribuna. Fiecare suporter poate achizitiona maximum 4 bilete.

La tribuna a 2-a, FRF a amenajat sectoare speciale pentru familii in care copiii vor avea acces gratuit. In momentul efectuarii comenzii de catre un adult, se va selecta numarul copiilor din grup. Acestia vor primi bilete cu valoare 0. Fiecare persoana poate comanda maximum 5 bilete in zona Family, dintre care cel putin unul trebuie sa fie rezervat pentru copil sunt 14 ani.

CUMPARA AICI BILETE PENTRU ROMANIA - SUEDIA!