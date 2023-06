România, un fel de Kosovo. Caramavrov analizează egalul tricolorilor din meciul trei al preliminariilor europene

Măcar am luptat! E un punct de sprijin pentru construcția calificării. Că la joc suntem tot la nivelul naționalei din Kosovo, adică rudimentari, fără imaginație, fără ingeniozitate. Ba ei chiar mi s-au părut mai inventivi.

Nici n-aveam cum să ne transformăm în niște „Feți Frumoși” ai fotbalului, atât timp cât ne bazăm cam pe aceeași băieți. Nu au apărut încă unii care să joace pe la Milan, Leipzig sau Sevilla. Până vom ajunge la un asemenea scenariu momentan fantasmagoric, alergăm, ne batem, ne dăm cap în cap și scoatem un punct glorios în fața unei naționale clasate pe locul 107 în clasamentul FIFA (noi cică ne aflăm pe 46).

Suntem un fel de Kosovo, eu zic că e de bine, le-am cerut asta celor care veneau la națională: „Jucați, bă, cu sufletul”. Au jucat cu toată inima, mie așa mi s-a părut, Moldovan, Burcă, Drăgușin, Băluță, chiar Mihăilă.

Lăsați-l pe Camora să se pensioneze. Nu-l mai deranjați cu convocările

Nu înțeleg nici eu titularizarea lui Camora, depășit de vârstă și de situație și mai mereu accidentat la CFR. Păi îl avem pe Borza, dom selecționer, campion cu Farul și care a făcut meciuri excelente în campionatul recent încheiat. Un pic de curaj nu i-ar strica lui Edi Iordănescu. Ce naiba ne mai cramponăm de Camora? Ne-a ajutat cu ceva la națională de când a intrat în circuit. Plus că la 36 de ani nu mai are energia de odinioară, să-l lăsăm să se pensioneze, de ce-l mai deranjăm?

Tot la la critici, că asta trebuie să facem ca să progresăm: nu ne-am convins îndeajuns de Pușcaș, serios acum? Îmi pare rău pentru băiat, părea de perspectivă, dar nu mai e de națională. Să dea niște goluri la echipa lui de club și apoi să ne mai gândim la el. Cred că mai bine jucam fără atacant, decât cu unul de care fuge mingea.

Apoi, e ceva incredibil cu acest Alibec. Ce-o mânca, ce-o bea, de se rupe când ți-e lumea mai dragă? Așteptam și noi acum de la el să ne scoată din mocirla de la Kosovo, dar s-a accidentat din nou și nu a intrat titular. Hai că poate rupe norii în Elveția!

Florinel, o singură acțiune

Pe minus și mult lăudatul Florinel Coman. E altceva, domnule, în meciurile internaționale, e mult mai greu. Nu mai poți face chiar ce vrei, ca în campionatul României. Puțin, foarte puțin ne-a arătat Mbappe-ul nostru. O acțiune, un șut peste poartă și apoi s-a ascuns probabil din neputință.

La pozitiv i-aș trece pe cei doi fundași centarali, Burcă și Drăgușin. Ultimul îmi place mult, cred că poate deveni liderul naționalei în doi-trei ani. Are prestanță, inteligență in joc, anticipație, e elegant, sprinten, parcă îmi aduce un pic aminte de Belodedici, dar „Căprioara” noastră din anii 80-90 mai ieșea și cu mingea la picior din defensivă, creînd superioritate pe faza de atac. Poate va reuși asta și Drăgușin în viitorul apropiat. Și tot pe plus: Tudor Băluță.

A fost inspirația selecționerului cu Horațiu Moldovan în poartă. Sincer, mă așteptam să-l văd pe Aioani, și el campion al României.

A, și mi-am adus aminte: de ce n-a fost convocat Grameni, unul dintre cei mai buni mijlocași din țară? Greu de explicat.

Urmează Elveția și, sincer, cu jocul ăsta, nu avem de ce să ne facem speranțe. Când vom vedea și altceva la națională în afară de veșnicii Pușcaș, Camora, chiar Stanciu, poate vom dezvolta și un joc mai aerisit și mai vivace.

Hai România!