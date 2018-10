ROMANIA - TARA GALILOR | "Ce atmosfera!" Galezilor nu le-a venit sa creada cand au iesit de la vestiare!

Aproape 15 000 de oameni au venit la Romania - Tara Galilor!

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Britanicii au fost impresionati de atmosfera de pe stadion. Au ramas masca in momentul in care au iesit de la vestiare si au vazut mii de steaguri in tribuna!