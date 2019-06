ROMANIA la EURO U21 | Mircea Lucescu, incredere MAXIMA in echipa lui Radoi: "Vad o echipa a Romaniei calificata in semifinale! Multi ani vor fi titulari la nationala mare!"

Romania U21 a inceput cu o victorie incredibila Campionatul European Under 21. Echipa lui Radoi a castigat meciul cu Croatia, scor 4-1.

Meciurile cu adevarat tari pentru tinerii jucatori romani abia urmeaza. Anglia si Franta, doi giganti ai fotbalului european, stau in calea Romaniei in drumul catre semifinale. Mircea Lucescu este cat se poate de increzator si prevede o calificare a nationalei mici in semifinalele EURO U21.

Mircea Lucescu are incredere in Radoi si in jucatorii sai si spune ca putem obtine un rezultat fantastic si contra Angliei.

"Am inceput cu o victorie mare impotriva Croatiei. Noi am jucat intotdeauna bine impotriva englezilor. Putem spera la un rezultat bun. Vad o echipa a Romaniei calificata in etapa urmatoare. Si asta inseamna foarte mult. Vad un nucleu al acestei generatii care pentru foarte multi ani vor fi titulari la nationala mare. E o generatie bine instruita, nucleul pleaca de la Viitorul. E si meritul lui Gica, dar depinde cum ii vom educa si cum ii vom stimula pentru a face performanta", a declarat Mircea Lucescu pentru DigiSport.