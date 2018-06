ROMANIA - FINLANDA, diseara la Pro TV | Contra, gata sa trimita 3 jucatori de la Craiova in primul 11 al nationalei! Echipele probabile

Partida de pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti va incepe de la ora 20.30.

Nationala Romaniei spera sa continue seria buna - echipa lui Cosmin Contra are 3 victorii consecutive in amicale si 4 succese in ultimele 5 partide!

“Este important sa fim inspirati si sa incercam sa castigam fiecare meci ca sa ne prezentam foarte bine in septembrie, atunci cand incepe Liga Natiunilor. A fost o perioada dificila pentru ca a fost un sezon incarcat pentru jucatori! Perioada aceasta de cantonament este foarte dificila. Este mai greu sa se concentreze, sa raspunda la capacitate maxima, dar cred ca baietii au inteles mesajul meu” a declarat Cosmin Contra inaintea meciului.

De partea cealalta, selectionerul Finlandei a laudat echipa lui Cosmin Contra

”E placut sa fiu din nou in Romania, ultima data am fost in 2015 (era secund al nationalei Finlandei), cand am jucat un meci de calificare la Euro in Bucuresti. Acesta e unul dintre meciurile de pregatire pentru Liga Natiunilor, care va incepe in septembrie. Suntem foarte norocosi ca Romania nu va fi adversarul nostru, o o echipa de calitate. Nationala voastra poate marca, sunt sigur. E o echipa de calitate, a fost la EURO, am un respect imens pentru ea.



Noi ne-am imbunatatit jocul. Obiectivul nostru este sa ajungem la EURO. Este un intreg proces, dar stim toti ca rezultatele bune aduc multa incredere echipei. Ma astept la un meci bun si la cateva surprize din partea jucatorilor, a prestatiei lor. Poate vor fi niste staruri in devenire. Pentru noi este o experienta buna faptul ca venim sa jucam in deplasare. Vom intalni Grecia, Ungaria si Estonia in Liga Natiunilor. Mai ales Grecia. Pentru ca au niste fani nebuni acolo. Va fi ceva interesant si pentru jucatori sa se obisnuiasca cu o astfel de atmosfera” a declarat Markku Kanerva.

Iata echipele probabile:

Romania:

Tatarusanu – Manea, Sapunaru, Balasa, Bancu – Anton, Nedelcu – Chipciu, Baluta, Mitrita – Puscas

Finlanda:

Hradecky – Pirinen, Toivio, Vaisanenm Raitala – Lod, Lam, Schuller, Taylor – Skrabb, Vayrynen