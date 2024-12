„Pensionarii“ greci ne-au lăsat acasă

Cu Victor Pițurcă selecționer, România a fost cel mai aproape de o calificare la Mondiale, în 2014. Chiar dacă în momentul tragerii la sorți pentru preliminarii, prima reprezentativă ajunsese în urna a 4-a (!), tricolorii au făcut o campanie mult peste așteptări. Și au încheiat pe locul 2 în grupă, după Țările de Jos, dar înaintea naționalelor din Ungaria, Turcia, Estonia și Andorra.

Grație acestei clasări, România a mers la barajul calificării pentru CM 2014 din Brazilia. Unde, din nou, norocul a ținut cu noi. Fiindcă am dat de o echipă de „pensionari“ ai Greciei, cu mulți jucători aflați pe final de carieră. Mai mult decât atât, când s-a stabilit programul dublei, am aflat că vom juca manșa decisivă acasă, pe Arena Națională.

Din păcate, în tur, la Pireu, am cedat cu 1-3, într-o partidă în care Lobonț a cam comis-o în poartă. Chiar și așa, România a păstrat speranțe la o revenire în returul de la București, când peste 50.000 de suporteri s-au aflat pe Arena Națională. Degeaba însă! La pauză, grecii au condus cu 1-0, după un joc lamentabil al tricolorilor. Rezultatul final? 1-1. Iar grecii s-au dus la Mondiale, unde au atins chiar optimile.

Am ratat CM 2018 din prima urnă!

România a „reușit“ să dea cu piciorul la încă o oportunitate colosală și în preliminariile Mondialului din 2018, găzduit de Rusia.

În momentul tragerii la sorți pentru preliminarii, naționala s-a aflat în prima urnă valorică, alături de forțe ale Europei, Germania, Belgia, Țările de Jos, Portugalia, Anglia, Țara Galilor, Spania și Croația.

Așadar, am fost scutiți de meciuri directe cu aceste formații în preliminarii. Și am dat de Polonia, Danemarca, Muntenegru, Armenia și Kazahstan în grupa E. Locul 1 urma să meargă direct la Mondiale, iar locul 2, foarte probabil, la baraj. Ce am făcut noi, cu regretatul Christoph Daum selecționer? Am terminat pe 3! După Polonia și Danemarca.

Campania respectivă a fost atât de slabă, încât Daum a și încheiat colaborarea cu FRF, înainte de ultimele partide din grupă, când șansele de calificare erau deja compromise. În locul său, a fost numit Cosmin Contra pe banca naționalei.

Acest rateu teribil, în condițiile în care am abordat preliminariile din prima urnă valorică, ne-a plasat într-o companie nedorită. Pentru că doar alte două naționale, aflate de asemenea în prima urnă, au lipsit de la CM 2018: Țările de Jos și Țara Galilor.

Ne-am dat un „autogol“ cu prostiile pandemice

Când s-au tras la sorți grupele preliminare pentru CM 2022 din Qatar, România a prins ultimul loc disponibil în urna a doua valorică. Campania am abordat-o cu Mirel Rădoi, cel care deja ratase calificarea la Euro 2020.

Nici aici Rădoi nu s-a descurcat mai bine, într-o grupă cu Germania, Macedonia de Nord, Armenia, Islanda și Liechtenstein. Cu precizarea că l-am și „ajutat“ pe Rădoi să o dea în bară, cu un „autogol“ stupid.

Concret, în penultima etapă, când aveam nevoie de o victorie, acasă, cu Islanda, ca să păstrăm șanse la locul 2 măcar, noi am închis porțile Stadionului Steaua, care a găzduit meciul respectiv! Motivul? Restricțiile pandemice, de-a dreptul aberante, care au fost ținute în vigoare inclusiv în noiembrie 2021, când s-a jucat România – Islanda!

Fără susținerea fanilor, partida s-a terminat cu o remiză albă, făcând inutilă victoria din ultima etapă, 2-0 cu Liechtenstein, în deplasare. Germania (27 de puncte) s-a dus direct la Mondiale, iar Macedonia de Nord (18 puncte) s-a clasat pe 2, prinzând barajul. România, cu 17 puncte, a terminat pe 3 și a urmărit Mondialul la televizor, la fel ca Armenia, Islanda și Liechtenstein, care s-au clasat pe locurile 4-6.