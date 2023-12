Revenit cu gol după suspendare, Valentin Țicu anunță: „Mi-aș dori la națională!” 

Fotbalistul Petrolului a bifat primele două meciuri după suspendare și a revenit chiar cu gol în primul său meci, scor 2-1 cu FC Botoșani. Valentin Țicu a anunțat că vrea să atingă cea mai bună formă și și-a exprimat dorința de a prinde lotul naționalei României la EURO 2024.

Valentin Țicu vrea la EURO 2024: „Fiecare își dorește să apere culorile României!”

Fundașul de bandă al Petrolului a dezvăluit că își dorește să îmbrace tricoul naționalei și că va munci mult în acest sens. Vorbind despre suspendare și reducerea pedepsei, Țicu a spus că i-a prins bine acest lucru, deoarece era extrem de afectat psihic. Jucătorul a analizat și grupa României, arătându-se încrezător în grupul format de Edward Iordănescu.

Valentin Țicu a fost convocat de selecționer la naționala României pentru duelul cu Elveția din luna iunie, din preliminarii, însă nu a apucat să debuteze.

„Și eu mi-aș dori, într-un vis mă văd alături de băieți, dar e normal că trebuie să muncesc mult mai mult ca să pot ajunge acolo. Dar trebuie să fim conștienți și că toți cei care visăm și ne dorim să fim acolo, trebuie să facem ceva ca să ajungem acolo.

(n.r. Despre reducerea pedepsei de 16 etape de suspendare) Mi-a prins bine în primul rând mental, uman, ca să spun așa, nu eram într-o perioadă foarte bine din punct de vedere pishic, pentru că nu jucam.

Și, pe lângă treaba asta, dacă ne raportăm la națională, da, îți dai seama, cu cât mai multe meciuri și cu cât mai multe realizări, e clar că... ca fundaș trebuie să fii constant și să joci. Și să o faci bine. Deci mă ajută.

Am urmărit tragerea la sorți, e o grupă ok, ce ne doream cu toții, nici cea mai ușoară grupă, dar nici foarte grea. Nu poate fi nimic ușor. E clar că echipele care s-au calificat au valoare, atât individual, cât și ca grup.

Nu ar trebui să ne pese de valoarea adversarului, ci doar de noi, de evoluția României. Am simțit grupul de la națională, e deja format și este o familie. De aici încolo e normal că trebuie să mai creștem. Nu există perfecțiune, e clar că avem un punct de plecare și trebuie să creștem cât mai mult.

Fiecare își dorește să fie în formă maximă și să apere culorile României. E clar că, pe postul meu de fundaș, am nevoie clar și de echipă și de coechipierii mei. Până acum m-au ajutat.

Avand în vedere ce emoții și stări au fost în ultimul timp la națională, nu cred au avut timp să se intereseze de Valentin Țicu, dar sunt conștient că stafful își face treaba foarte bine și că monitorizează fiecare jucător”, a declarat Țicu pentru iamsport.ro.

Jucătorul de la națională pe care Valentin Țicu îl admiră

Vorbind despre jucătorul său preferat din lotul lui Edward Iordănescu, fotbalistul de la Petrolul l-a ales pe căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu.

„Bancu e favoritul meu de la națională, îmi place foarte mult și îl admir. Mă uit în oglindă și mă văd (n.r. la națională). Am și fost (n.r. în anturajul naționalei), am mușcat din măr și mi-a plăcut gustul și e normal să îmi mai doresc. Am o selecție, dar nu am apucat să debutez”, a adăugat fotbalistul.