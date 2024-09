Tricolorii s-au impus cu 3-0 vineri seară la Priștina, pe ”Stadiumi Fadil Vokrri”, în prima rundă din Grupa 2 a Ligii C din Nations League.

Pentru naționala României urmează meciul cu Lituania de luni, 9 septembrie, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro

Mihai Stoichiță, reverență în fața lui Mircea Lucescu: ”Stimulent extraordinar”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF) a reacționat sincer după victoria tricolorilor de la Priștina și a ținut să evidențieze cât de importantă a fost revenirea lui Mircea Lucescu pe banca primei reprezentative.

”Lucescu dacă a venit, nu a venit să piardă! Este un învingător. Mai şi pierzi la fotbal, dar cred că ambiţia lui va fi un stimulent extraordinar. Bineînţeles şi experienţa şi talentul lui...

Şi înainte de meci am stat de vorbă cu el, i-am spus să ne ajute Dumnezeu şi să avem puţin noroc, de la noi nu are nevoie de nimic altceva. Cu tot respectul pentru corespondenţii lui de pe cealaltă bancă, nu se pot compara. Ăsta e adevărul.

Jucătorii români îl cunosc, îl respectă. Nu cred că a avut jucători români foarte tineri, dar sunt şi ei informaţi despre dumnealui. Emoţii mai mari am avut la meciul de tineret. Mă bucur foarte mult, dacă ne calificăm la EURO 2025 o să aveţi unde să veniţi!

Echipa naţională nu poate fi contestată după vara asta. Că nu suntem Brazilia, Spania, e cu totul altceva. Începem să ne apropiem de un nivel bun. Cu ajutorul echipelor de club, care vin tare din spate, ne putem ridica.

Am avut nişte săgeţi azi care i-au omorât în faza de atac. Cu spaţiile pe care le creează, cu sprinturile, e foarte greu să îi ţii. Nu am avut doar 3 situaţii de gol, am avut mult mai multe. Favoriţi să câştigăm grupa am deveni din momentul în care Lucescu a declarat că a venit să câştige grupa!”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit antena1.

Dennis Man a deblocat tabela de marcaj în minutul 40, după assist-ul provenit de la Răzvan Marin care, în actul secund, a fructificat fără emoții o lovitură de pedeapsă în minutul 51.

Denis Drăguș a dus scorul la 3-0 în minutul 82. România a evoluat în superioritate numerică pe final, după ce Vojvoda a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 85. Tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final al ”centralului”.