Mircea Lucescu, gest de clasă după Kosovo - România 0-3: "Aș vrea să spun un singur lucru"

România s-a impus cu 3-0 după golurile lui Dennis Man (40'), Răzvan Marin (51', penalty) și Denis Drăguș (82'). Pentru tricolori a fost primul meci din grupa 2 a Ligii C.

Mircea Lucescu, după Kosovo - România 0-3: "Meritul este și al lui Edi Iordănescu, Cosmin Contra și Mirel Rădoi"

La finalul partidei de la Priștina, Mircea Lucescu a ținut să precizezez că meritul pentru această victorie este și al lui Edi Iordănescu, dar și al altor foști selecționeri ai României care au lucrat cu jucătorii de acum, precum Mirel Rădoi sau Cosmin Contra.

"Il Luce" își felicită jucătorii pentru prestația arătată la Priștina, însă precizează că este doar un meci, iar "surprize pot apărea de la orice echipe", făcând referire la duelul cu Lituania de luni.

"Speram la această victorie. Când ne-am strâns la Mogoșoaia, când am văzut atâția băieții din toate colțurile lumii, am fost preocupat și îngrijorat, dar mi-am dat seama că am de-a face cu niște jucători profesioniști, inteligenți, care știu ce vor și au fost foarte atenți la ce le-am spus. Am insistat și am forțat față de ce erau obișnuiți să facă. Ei mergeau mai mult pe relaxare și recuperare. Nu, trebuie să ridicăm ștacheta ca să facem față jocului adversarilor.

Aș vrea să spun un singur lucru. Meritul acestei victorii este și al celorlalți antrenori de dinaintea mea - Contra, Edi Iordănescu, Rădoi, toți care au contribuit la formarea acestui grup de jucători talentați. Ei aveau nevoie de ceva în plus pentru a face un pas înainte.

E o victorie foarte importantă pentru că ne dă încredere și speranțe. Jucăm luni, trebuie să facem tot ce e posibil pentru a confirma evoluția din seara asta, nu rezultatul. Evoluția mă interesează.

Am controlat jocul, am știut să construim, am știut să menținem posesia, am știut să-i provocăm să iasă la pressing, am folosit mingile lungi atunci când a trebuit. Când ai trei jucători cu viteză în atac e mai simplu să joci cu mingi lungi.

Deocamdată am jucat cu o singură formație. Va veni și rândul celorlalți. Trebuie să se ridice la nivelul celor care au jucat azi în prima repriză. Măcar să-mi fie mie greu să aleg cine trebuie să joace. E doar un meci, nu s-a întâmplat nimic. Trebuie atenție în continuare și o pregătire extrem de serioasă. Surprize pot veni de la orice echipă", a spus Mircea Lucescu.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor.

1. România - 3p (3-0)

2. Cipru - 3p (1-0)

3. Lituania - 0p (0-1)

4. Kosovo - 0p (0-3)

Urmează să se dispute: