Reactia presei norvegiene dupa decizia UEFA: "Federatia a trimis o scrisoare!" Cum analizeaza jurnalistii norvegieni sansele nationalei lor de a castiga grupa

UEFA a anuntat miercuri ca nationalei Romaniei i s-a acordat victoria cu 3-0 la "masa verde" in meciul cu Norvegia.

Reactia presei din Norvegia nu a intarziat sa apara. Jurnalistii de la Oslo au scris ca se asteptau la aceasta decizie a forului european, desi Federatia de fotbal din Norvegia a cerut forului european sa reprogrameze aceasta partida sau sa decida rezultatul acestui meci prin tragere la sorti.

"Ne asteptam la asta, chiar daca NFF a trimis, marti seara, o scrisoare la UEFA, in care cerea fie ca meciul sa fie reprogramat, fie sa fie decis prin tragere la sorti", a scris publicatia VG.

De asemenea, jurnalistii de la Aftenposten analizeaza sansele de calificare ale nationalei lui Haaland si Odegaard in contextul acestui rezultat. Acestia noteaza ca in cazul unei victorii la doua goluri in Austria sau la o victorie la un singur gol, dar cu minim 3 goluri marcate, Norvegia va castiga aceasta grupa de Nations League.

"Daca asta e singura consecinta, inseamna ca Norvegia este castigatoarea grupei, in caz ca invinge Austria cu doua goluri diferenta sau la un gol, dar de la 3-2 in sus. Cu alte cuvinte, un 1-0 nu este indeajuns, pentru ca Austria a castigat cu 2-1 pe Ullevaal", a notat sursa citata.