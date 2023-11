Partida se va disputa pe Pancho Arena, un stadion de 3.800 de locuri, care a fost construit cu 18 milioane de dolari (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO de mai jos). Dacă nu pierd în meciul cu Israel, elevii lui Edward Iordănescu se califică la Europeanul care va fi găzduit anul viitor de Germania, țară care a organizat și Europeanul din 1988, când Olanda a cucerit titlul

Liderul de selecții în națională, Dorinel Munteanu, a urmărit partida de joi seară, Israel - Elveția, restanță, scor 1-1, și a tras câteva concluzii pertinente. Fostul mijlocaș al naționalei, actual antrenor la Oțelul, le face câteva recomandări tricolorilor pentru înfruntarea de sâmbătă, LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Reacția lui Dorinel Munteanu după ce a văzut Israel - Elveția 1-1

Munteanu atrage atenția asupra partidei din tur, de la București, când Israel a avut o posesie superioară și au făcut tot ce au vrut în jumătatea tricolorilor.

“Rezultatul de ieri schimbă foarte mult, băieții noștri trebuie să fie foarte concentrați la meciul cu Israelul, am văzut aseară, au arătat altfel decât cu Kosovo, așa că trebuie să fim nu mai relaxați, ci extrem de concentrați și hotărâți să obținem măcar un rezultat de egalitate. Totul depinde de noi, nu de Israel, am spus și în tur, la București, că suntem peste Israel, dar jocul ne-a demonstrat că am făcut o partidă slabă, jucătorii noștri nu s-au ridicat la capacitatea lor maximă. Următorul meci trebuie să fie încrezători în ei și să formeze un grup puternic, numai așa putem să câștigăm.

Nu trebuie să jucăm economicos și nu trebuie să se repete jocul de la București, ei au avut posesia, foarte multe ocazii, am obținut un rezultat de egalitate cu foarte multă șansă. Trebuie să punem presiune pe ei și să nu-i lăsăm să aibă mingea mult.

Grupa, în primul rând, a fost o grupă foarte accesibilă pentru noi, nu sunte foarte străluciți din punct de vedere al jocului, n-am demonstrat în niciun joc că suntem favoriți clar, chiar cu Andorra, cu Kosovo sau alte echipe, dar rezultatele ne-au adus să avem cea mai mare șansă de calificare din ultimele 3-4 campanii, nu trebuie s-o pierdem”, a declarat Dorinel Munteanu, potrivit Sport Total FM.

România se află la mâna ei pentru a obține mult râvnita calificare la turneul final. Tricolorii se situează în acest moment pe locul doi cu 16 puncte, după opt etape. Trupa lui Edward Iordănescu a înregistrat patru victorii și patru rezultate de egalitate, asemenea elvețienilor.

Clasament Grupa I

Elveția - 16 puncte

România - 16 puncte

Israel - 12 puncte

Kosovo - 10 puncte

Belarus - 6 puncte

Andorra - 2 puncte

Tricolorii mai au doar două meciuri de disputat în actuala campanie din preliminariile EURO 2024: împotriva Israelului (sâmbătă, 18 noiembrie, ora 21:45) și contra Elveției (marți, 21 noiembrie, ora 21:45).

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Elveția

PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 7/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ionuț RADU (Bournemouth | Anglia, 4/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 13/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 11/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 23/1), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 18/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 32/2), Andres DUMITRESCU (Slavia Praga | Cehia, 0/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 13/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 3/0), Andrei ARTEAN (Farul Constanța, 0/0), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 50/3), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 33/4), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 64/14), Darius OLARU (FCSB, 14/0), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 13/1), Marius ȘTEFĂNESCU (Sepsi OSK, 2/0), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 29/3), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 16/4), Florinel COMAN (FCSB, 10/1);

ATACANȚI: Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 6/2), George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 38/10), Denis ALIBEC (Muaiter | Qatar, 35/4)