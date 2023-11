Răzvan Raț și-a agățat ghetele în cui la 38 de ani, moment în care era legitimat la ACS Poli, după ani în șir în care a concurat la nivel european pentru echipe grandioase din fotbal.

Răzvan Raț, episod genial cu Adrian Iencsi la bancă: "Lui i-au dat trei cărămizi, iar eu nu-mi găseam banii!"

Înainte să facă pasul în străinătate, Răzvan Raț a evoluat pentru Rapid București. Fostul fundaș stânga a fost legitimat la echipa giuleșteană în perioada 1997 - 2003.

Raț a povestit la Arena SPORT.RO un episod remarcabil alături de Adrian Iencsi la ghișeu, la bancă. Pe atunci, fostul jucător avea salariu doar 3000 de dolari pe an, în timp ce Iencsi primea 90 de mii de dolari pe sezon!

„În primul an am avut trei mii de dolari pe an, nu pe lună! Merg cu Iencsi (n.r. la bancă) la ghișeu. El avea 90 de mii de dolari pe an. I-au dat trei cărămizi, trei teancuri de 10 mii! Au pus și banii mei acolo, 1000, dar nu îi găseam.

Îi căutam în cutia aia și am zis: 'Doamnă, nu i-ați pus?!'. Doar că banii mei nu se vedeau. M-a marcat ce mi-a zis Adrian atunci: 'Lasă, mă, Răzvan! O să ajungi mai mare ca mine și o să câștigi mult mai mulți bani'”, au fost cuvintele lui Raț la Arena SPORT.RO.

Cariera lui Răzvan Raț

Răzvan Raț a fost legitimat de-a lungul călătoriei sale în fotbal al echipe precum FCU Craiova U19, Rapid București, FCM Bacău, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli, unde s-a retras în 2018.

În 2010, pe când evolua în primul eșalon al Ucrainei, la Șahtior, Răzvan Raț a atins cea mai mare cotă pe piață, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt: 6.5 milioane de euro.

Tot la Șahtior, sub comanda lui Mircea Lucescu, a bifat cele mai multe prezențe, 300 la număr. Răzvan Raț a reușit la gruparea ucraineană să înscrie 10 goluri și să paseze decisiv în 36 de situații, în aproximativ 25 de mii de minute petrecute la club.