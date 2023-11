Fostul atacant al naționalei (45 de selecții / 19 goluri) e impresionat de felul în care fostul său coleg de generație a transformat echipa.

Întreruptă pentru meciurile echipei naționale, Superliga a propus în ultimele etape câteva meciuri spectaculoase, cu răsturnări de scor și cu goluri marcate prin execuții de generic.

Ionel Ganea îl laudă pe Dorinel Munteanu

Oțelul Galați, formația antrenată de Dorinel Munteanu, e una dintre performerele etapei a 16-a. Etichetat de mulți drept Mister X datorită remizelor înregistrate de Oțelul Galați, Dorinel Munteanu i-a imprimat echipei sale un stil de joc spectaculos, iar în ultima rundă a Superligii formația de la Dunăre a făcut spectacol.

Ionel Ganea a rămas impresionat de felul în care s-a transformat nou-promovata. "Nu degeaba a jucat Dorinel Munteanu în Bundesliga, a acumulat o mare experiență în cariera de fotbalist, iar acum pune în practică toată știința lui. Îmi place ce a făcut la Oțelul, e o adversară redutabilă pentru toate echipele care țintesc titlul în Liga 1.

Echipa e în creștere. A devenit o formație care poartă pecetea personalității antrenorului. Jucătorii arată determinare, spirit de sacrificiu, luptă cu inima pentru fiecare minge. Asta îmi doresc să văd și la naționala României în meciul cu Israel. Să-și dea viața pe teren după ce le cântă imnul", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Dorinel Munteanu, în Germania

1995–1999 Köln / 133 meciuri (18 goluri)

Köln / 133 meciuri (18 goluri) 1999–2003 Wolfsburg / 101 meciuri (11 goluri)

Dorinel Munteanu, tot "necăjit" și după victoria spectaculoasă, UTA - Oțelul 2-4

Oțelul e pe locul 8 în clasamentul Superligii, cu 20 de puncte după 16 etape. În etapa a 16-a, echipa lui Dorinel Munteanu a învins-o în deplasare pe UTA, scor 4-2.

„Trebuie să-mi felicit echipa pentru că jucătorii au respectat ce am stabilit înainte de joc. Sunt puţin necăjit că am primit două goluri, ceea ce înseamnă că trebuie să lucrăm la psihic, pentru că nu e posibil să iei două goluri atât de uşor, pe final, chiar dacă ai 4-0. Vom discuta cum s-au primit cele două goluri, trebuie să fie concentraţi.

Chiar nu mi-a plăcut atitudinea unora care au intrat în repriza a doua. Şi ce dacă UTA a avut posesia, a avut-o în terenul ei! Nu în terenul nostru, nu a avut nici o ocazie. Obiectivul nostru este play-off-ul, am spus-o din când am intrat în Liga 1. Eu am stabilit acest obiectiv”, a declarat Dorinel Munteanu, la finalul meciului cu UTA.