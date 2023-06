Reacția lui Cătălin Cîrjan când a fost întrebat despre naționala României 

Fotbalistul român a semnat cu giuleștenii un contract valabil pe un an, însă Rapidul a inclus și o clauză de cumpărare. Cîrjan a plecat în cantonament în Slovacia alături de noua sa echipă și a fost întrebat la plecare și despre echipa națională, după ce în urmă cu câteva luni s-a iscat un întreg scandal.

Cătălin Cîrjan îi ataca atunci pe oficialii Federației, dar și pe selecționerul Săndoi din cauză că au lăsat de înțeles că el ar fi refuzat convocarea. Românul nu a fost chemat să facă parte din lotul echipei pentru Campionatul European de tineret organizat în România și Georgia.

Cătălin Cîrjan a vorbit despre naționala României

„Tricolorii mici” au pierdut primele două meciuri de la EURO U21, astfel că s-au văzut eliminați, după înfrângeri cu Spania, scor 0-3, și Ucraina, scor 0-1. Întrebat despre situație, Cîrjan a declarat că nu își dorește să mai comenteze.

„Nu aș vrea să vorbesc despre asta, dacă cei din staff nu m-au convocat înseamnă că alți jucători erau mai buni sau mai pregătiți la momentul acela. Din păcate nu am reușit să ne calificăm, dar asta este.

Am auzit discuțiile că nu am evoluat la seniori, eu am evoluat și în Anglia când jucam la U21 în Cupe cu echipe din Ligue One. Am și debutat la echipa mare într-un meci amical, mă simt pregătit, nu vreau să spun mai multe, vreau să arăt ce pot”, a declarat Cătălin Cîrjan.

Cătălin Sărmășan: "Hornul fabricii de vopsitorie România U21 duduie în gol, iar Cătălin Cîrjan a fost lăsat acasă"

Sărmășan este nemulțumit că unul dintre jucătorii săi, Cătălin Cîrjan (20 de ani), împrumutat recent de Rapid de la Arsenal, nu a fost convocat la naționala U21 pentru turneul final găzduit de țara noastră și Georgia.

Impresarul a ironizat și o declarație oferită de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care spunea că România U21 poate lupta pentru câștigarea turneului final din această vară.

"În timp ce hornul fabricii de vopsitorie România U21 duduie in gol, un jucător ca și Cătălin Cîrjan a fost lăsat acasă, convinși că “putem deveni campioni europeni”. Eventual la scuze…", a fost mesajul transmis de Cătălin Sărmășan, pe Facebook.