Fotbalistul a fost împrumutat de giuleșteni cu opțiune de cumpărare, după cum a dezvăluit Victor Angelescu. Transferul la Rapid l-ar putea readuce pe Cătălin Cîrjan pe „ruta” echipei naționale, după ce tânărul fotbalist a bifat un singur meci pentru selecționata U16.

Nemulțumit că s-a spus că a refuzat convocarea la naționala U21, Cătălin Cîrjan a răbufnit în urmă cu câteva luni, acuzându-l dur atât pe directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, cât și pe selecționerul de la tineret, Emil Săndoi.

Adrian Iencsi: „Va intra în atenția selecționerului!”

Adrian Iencsi a comentat pentru www.sport.ro transferul lui Cătălin Cîrjan de la Arsenal, iar când a fost întrebat despre șansele ca acesta să intre în vizorul selecționerului odată cu transferul la Rapid, fostul fotbalist a evidențiat că există șanse mari ca acest lucru să se întâmple.

„Eu spun că va intra în atenția selecționerului, aici îi va fi mult mai ușor lui Edi Iordănescu să îl urmărească la jocurile oficiale. Va lua și informații de la Adi Mutu despre modul în care se pregătește la antrenamente, ce randament are și bineînțeles la meciuri, acolo se văd rezultatele.

(n.r. dacă declarațiile făcute la adresa lui Mihai Stoichiță ar cântări?) Într-un fel poți să îți creezi o anumită presiune pe chestia asta, dar depinde de felul lui, nu îl cunosc personal, nu îi știu caracterul. El dacă și-a asumat să spună lucrurile astea probabil că are un caracter puternic, se simte foarte stăpân pe el, e sigur pe calitățile lui. E un jucător tânăr, cred că și Mihai Stoichiță a înțeles, la o anumit vârstă poți avea niște declarații..dar lucrurile astea trec. E foarte important ce face el la antrenamente și la meciurile oficiale.

Cu toții suntem curioși. Nu l-am văzut jucând, nu îi știu calitățile, toți vorbesc frumos despre el, suntem curioși să îl vedem la lucru, la treabă. Sper să se ridice la nivelul așteptărilor tuturor”, a declarat Adrian Iencsi pentru www.sport.ro.

Declarațiile făcute de Cătălin Cîrjan

„Pentru ca lumea sa ințeleagă exact cum au stat lucrurile, trebuie să spun de la început că eu am primit o convocare la echipa națională U21. Cei de la Arsenal m-au intrebat dacă doresc să particip și am acceptat imediat. Mai mult decât atât, am și cumpărat bilete de avion pentru mine și pentru părinții mei, deși era obligația Federației să se ocupe de transportul meu. Cu două zile înainte de anunțarea lotului, am fost sunat de domnul Săndoi, care mi-a recomandat să merg, până la urmă, la U20.

Vă dați seama că în primă fază nu mi-a convenit și i-am argumentat domnului Săndoi de ce nu e în regulă să procedeze așa. Dar i-am spus că îi respect decizia de a nu mă convoca. Mi-a transmis că se va consulta cu colaboratorii dumnealui și că vor lua o decizie. 'Păstrăm legătura', au fost ultimele lui cuvinte. N-am mai păstrat nicio legătură, am aflat apoi că nu am fost inclus în niciun lot.

Domnul Săndoi mi-a spus că ar fi fost bine sa nu fi refuzat acțiunea din noiembrie, când s-au jucat meciurile cu FC Argeș și cu CSA Steaua. Așa cum i-am explicat și domnului Vlad Munteanu la acea vreme, eu nu am refuzat să vin la echipa națională. Am cerut doar înțelegere pentru că în acea perioadă mă pregăteam să merg cu echipa mare în turneul din Dubai, unde se juca împotriva lui Lyon și AC Milan. Nu cred că echipa națională avea neapărat nevoie de mine la meciurile cu FC Argeș și cu Steaua. Cred că era mai important pentru viitorul naționalei ca eu să ajung să joc pentru prima echipă a lui Arsenal și acolo era o șansă foarte bună. Era păcat să o ratez. Nici nu putem compara nivelul adversarilor.

La Arsenal nu s-a primit nicio convocare de la U20. Cu domnul Pancu nu am vorbit in viața mea, de asta am și ramas dezamăgit când a spus că a aflat de la Emil Săndoi că nu vreau să vin.

Mi s-a întâmplat și mie o scenă. La un moment dat, a venit la mine domnul Geolgău și mi-a zis: „Ooo, ce faci copile? Mă bucur să te văd!' Inițial, am fost surprins, știam că vorbește urât despre mine și despre fratele meu, Daniel. Când s-a apropiat de mine, și-a dat seama că m-a confundat și a zis: 'Nu pe tine voiam să te salut'. Mi-a întors spatele și m-a lăsat cu mâna întinsă. E discriminare la loturi, unii sunt luați de după cap și ținuți în puf, în timp ce altora li se arată fățiș că nu sunt doriți acolo. Spunea domnul Iordănescu recent că iubește talentul jucătorilor români, dar că le urăște mentalitatea. Ar trebui să ne uităm puțin și la cei care sunt puși acolo să creeze cadrul pentru dezvoltarea mentalității.

Pe domnul Stoichiță îl știu de la 14 ani, de la prima acțiune pe care am avut-o la Piatra Neamț, când s-a format lotul U15. Eram un copil, dar jucam și marcam în Liga a 3-a. De la 10 ani jucam la seniori. Eram lăudat zilnic de antrenorii naționalei, dar în ziua primului meci cu Moldova mi s-a spus că nu am fizic și că sunt rezervă. La 1-0 pentru Moldova am fost băgat în teren în ultimele 10 minute și am marcat. După meciul al doilea, domnul Stoichiță servea masa cu părinții a doi jucători care fuseseră titulari în ambele jocuri. A și plecat cu ei în mașină spre București. Apoi, la 16 ani, la o acțiune cu o dublă împotriva Italiei, am fost printre puținele rezerve neutilizate în primul joc. Mă antrenasem foarte bine, după ce tocmai revenisem de la un stagiu cu Arsenal. Țin minte că cei de acolo mă lăudaseră și le spuseseră tatălui și agentului meu că sunt top class. În cel de-al doilea meci cu Italia am fost titular. La încălzire, singurul nume care se auzea era Cîrjan. Cum am fost certat de domnul Mogoșanu, care era selecționer, nu am fost certat de nimeni niciodată. Tot felul de motive inventate, că nu stau bine, că nu trebuia să pasez într-o parte, ci în alta. Repet, asta era la încălzire. Am înțeles acum că tot circul ăla era făcut cu dedicație, nu mai sunt un copil. Voiau sa-mi ia increderea și să mă facă să nu fiu concentrat. Am fost schimbat în repriza a doua, aproape că n-am atins mingea pentru că se juca numai lung la cererea antrenorilor. Schimbările nu erau făcute de antrenor ci de domnul Stoichiță.

Domnul Stoichiță îl trimitea pe unul dintre oamenii săi să transmită antrenorilor schimbările, l-a văzut tatăl meu, care se afla în apropiere. Pot să confirme și alte persoane care erau acolo. La finalul meciului, domnul Stoichiță s-a întors către tata și i-a făcut semn să-și pună fermoar la gură, ca și cum eram un fotbalist slab despre care nu are ce să se comenteze. Tot el a zis că n-am venit la meciurile cu Argeș și cu Steaua ca să joc la U23 în Dubai. Dacă dumnealui îi crede pe Odegaard, Gabriek, Nketiah, Lacazette, Dembele, Tonali, Tătărușanu, Rebic sau Origi jucători de nivel U23, sunt mândru că le-am fost alături”, a declarat Cătălin Cîrjan în urmă cu câteva luni.

Răspunsul lui Mihai Stoichiță

„Nu v-ați obișnuit cu treaba asta? Eu nu cred că l-am văzut vreodată pe tatăl lui, eu l-am văzut pe Cătălin Cîrjan de două ori. De ce nu-l întrebați pe antrenorii de la naționale dacă fac eu schimbările? Ieri am fost la Sibiu, dar am făcut schimbările la București. Hai să fim serioși.

Nu vreau să-i răspund lui Cîrjan, un băiat de care mă interesez foarte mult. A fost convocat la acțiunea din noiembrie pentru a fi văzut după ani de zile de disparația din circuitului național. Dar el a refuzat spunând că are meciuri mai importante cu Lyon și AC Milan. România U21 - Steaua a avut loc pe 17 noiembrie 2022 și România U21 - FC Argeș pe 21 noiembrie. Meciurile cu AC Milan și Lyon au avut loc pe 8. 12 și 11.12. Vă mulțumesc frumos!

Nu le impun nimic antrenorilor, am discuții cu ei. De ce nu întrebați antrenorii dacă le-am spus vreodată să facă o schimbare? E ușor să arunci cu noroi. Refuzul lui Cătălin, care va fi urmărit și probabil convocat în continuare la loturile naționale... Păi când vrei să fii văzut de către antrenorii echipei naționale, dacă tu nu te prezinți când ai meciuri în noiembrie și puteai să joci peste două săptămâni meciurile tale amicale?”, a declarat Mihai Stoichiță la DigiSport.