Giuleștenii au sărbătorit în weekend-ul recent încheiat, iar acum s-au apucat de pregătirea următorului sezon. Jucătorii au zburat luni dimineață spre Slovacia, iar la plecarea din țară a vorbit cea mai importantă „achiziție” din acest sezon, Cătălin Cîrjan (20 ani).

Cătălin Cîrjan: „Nu există emoții, nu există presiune!”

Fotbalistul împrumutat de Rapid de la Arsenal s-a arătat nerăbdător să înceapă cantonamentul alături de noua sa echipă, dezvăluind că a reușit să se adapteze ușor. Totodată, Cîrjan a declarat că oficialii londonezi i-au vorbit despre Adrian Mutu, care a evoluat ca jucător la Chelsea.

Plecarea Rapidului a coincis cu cea a lui Dinamo, astfel că tânărul jucător a fost întrebat despre derby-ul cu „câinii” și s-a arătat încrezător că giuleștenii vor învinge fără probleme.

„Nu există emoții, nu există presiune, m-am apucat de fotbal, joc de plăcere, e visul meu și abia aștept să începem cantonamentul. Ne dorim să ne pregătim pentru noul sezon, avem obiective mari și sper să ne pregătim cât de bine putem, să facem o figură cât se poate de frumoasă în acest sezon.

Da, am cunoscut toți colegii, m-au primit foarte bine, e un grup unit, abia aștept să încep sezonul cu ei. Pot spune că toți sunt băieți extraordinari, încerc să învăț ce pot de la fiecare. Nu am apucat să am o discuție așa cu Săpunaru, dar aștept în cantonament.

A fost o zi specială ieri, nu am trăit niciodată așa ceva, a fost un moment extraordinar, abia aștept să aud fanii și la primul meci. Nu mă gândesc la obiectivele personale, mă gândesc să dau totul pe teren pentru Rapid.

Am auzit foarte multe lucruri despre el, m-am și uitat, chiar și cei de la Arsenal mi-au spus de domnul Mutu că a fost o legendă. Știam lucrurile astea, sper să învăț cât mai mult de la el, să ajung și eu la nivelul dânsului.

Nu pot să spun că am un idol din România, dar pot vorbi despre generația Mutu, Chivu. Toate derby-urile sunt frumoase, abia aștept să jucăm cu stadionul plin, sunt sigur că va fi o atmosferă extraordinară și abia aștept să îi batem (n.r. pe Dinamo)”, a declarat Cătălin Cîrjan la plecarea din țară.

Lotul Rapidului pentru cantonamentul din Slovacia

PORTARI: Horațiu Moldovan, Virgil Drăghia, Bogdan Ungureanu, Codruț Sandu

FUNDAȘI: Cristian Săpunaru, Junior Morais, Dragoș Grigore, Alexandru Iacob, Răzvan Onea, Iulian Cristea, Florin Ștefan, Christopher Braun

MIJLOCAȘI: Alexandru Albu, Xian Emmers, Funsho Bamgboye, Mattias Kait, Eduard Dănilă, Valentin Costache, Jayson Papeau, Alexandru Ioniță, Ștefan Pănoiu, Răzvan Oaidă, Gabriel Gheorghe, Andrei Ciobanu, Cătălin Cîrjan, Borja Valle

ATACANȚI: Marko Dugandzic, Omar El Sawy, Alexandru Stan