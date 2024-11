Fotbalistul austriac în vârstă de 23 de ani a vorbit cu presa din țara sa, susținând că așteaptă cu nerăbdare prima convocarea la echipa națională României.



Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a recunoscut că fotbalistul din Austria a început procesul de obținere a cetățeniei române după o discuție cu FRF.



"Credeți că el a început procesul de cetățenie fără să știm noi? Nu pot să vă spun mai multe în momentul de față, el a prezentat adevărarul. Probabil, în 3 luni va obține cetățenia.



(n.r. dacă Mircea Lucescu a discutat cu Raul Florucz) Asta ar trebui să-l întrebați pe selecționer. Eu vorbesc cu Mircea Lucescu o dată la 3 zile și pot să vă spun ce fac eu (n.r. râde)", a spus Mihai Stoichiță, pentru Sportpesurse.



Raul Florucz evoluează în momentul de față pentru NK Olimpija, fiind cumpărat de sloveni din iulie 2023 pentru suma de 100.000 de euro.



Raul Florucz, despre posibilitatea de a îmbrăca tricoul naționalei României

Raul Florucz a început demersurile pentru a obține cetățenia română.



"Ce pot să spun este că România e foarte interesată de mine pentru a juca la echipa națională, iar când o națională te caută nu poți refuza. Acum se pregătesc actele pentru cetățenia română, însă este foarte puțin probabil să joc pentru România în noiembrie pentru că aceste aspecte organizatorice necesită timp.



Când un antrenor atât de mare precum Mircea Lucescu vine la tine și îți spune că te vrea la echipa națională ești mândru. Să fim sinceri, eu nu sunt un nume mare.



Sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată la vreo echipă națională. Mereu am spus că voi merge la naționala care mă va cauta prima. Desigur, am legături și în Austria, pentru că acolo m-am născut și am crescut. Familia și toți prietenii mei sunt acolo, dar România a făcut pasul în față și, așa cum am spus, nu poți refuza o echipă națională", a spus Raul Florucz, potrivit 90minuten.