Așteaptă oferte doar de la echipe naționale

Venerabilul antrenor italian anunțase că ultima echipă antrenată va fi Cagliari, cu care reușise să promoveze în Serie A și să o mențină în prima divizie italiană. Însă Ranieri a declarat într-un interviu pentru Corriere della Sera că ar putea accepta să revină pe banca tehnică, dar doar pentru o echipă națională.



"Mărturisesc că vreau să mă provoc din nou chiar dacă am spus deja 'nu' la mai multe oferte. Să vedem dacă voi primi un apel de la o echipă națională. Nu cea italiană, pentru că am cea mai mare încredere în Luciano Spalletti", a recunoscut acesta.



În acest moment, cei mai vârstnici selecționeri din Europa sunt Mircea Lucescu (România / 79 de ani), Age Hareide (Islanda / 71 de ani), Fernando Santos (Azerbaidjan / 70 de ani), Julio Cesar Ribas (Gibraltar / 67 de ani) și Ralf Rangnick (Austria / 66 de ani).



Titlul cucerit în Premier League cu Leicester, surpriza secolului în fotbal

Claudio Ranieri (73 de ani) este născut la Roma și a jucat ca fundaș la AS Roma (1973-1974), Catanzaro (1974-1982), Catania (1982-1984) și Palermo (1984-1986). Ca antrenor le-a pregătit pe Vigor Lamezia (1986-1987), Puteolana (1987-1988), Cagliari (1988-1991, 2023-2024), Napoli (1991-1993), Fiorentina (1993-1997), Valencia (1997-1999, 2004-2005), Atletico Madrid (1999-2000), Chelsea (2000-2004), Parma (2007), Juventus (2007-2009), AS Roma (2009-2011, 2019), Inter Milano (2012-2014), AS Monaco (2012-2014), Grecia (2014), Leicester City (2015-2017), Nantes (2017-2018), Fulham (2018-2019), Sampdoria (2019-2021) și Watford (2021-2022).



În palmares are titlul de campion în Premier League (2015-2016), Supercupa Europei (2004), Coppa Italia (1995-1996), Supercoppa Italiana (1996), Cupa Intertoto (1998), Copa del Rey (1998-1999), distincția Premier League Manager of the Season (2015-2016), Enzo Bearzot Award (2016), The Best FIFA Men's Coach (2016), includerea în Italian Football Hall of Fame (2016), dar și promovări cu Cagliari (C1 - Serie A), Fiorentina (Serie A) și AS Monaco (Ligue 1). A fost decorat cu Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2016 / Mare Ofițer, Clasa 2) și Palma d'Oro al Merito Tecnico (2016 / Clasa 1.



