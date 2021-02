Poate sa fie Vlad titular in poarta nationalei mari?! "El este singurul care poate face fata!"

Andrei Vlad ar putea sa fie titular in echipa lui Mirel Radoi.

Ciprian Tatarusanu a decis sa se retrga de la nationala Romaniei, iar acest lucru ar putea sa ii dea selectionerului planurile peste cap, deoarece urmeaza meciurile din preliminariile pentru Mondialul din 2024.

Ionut Radu nu joaca la Inter Milano, David Lazar e accidentat, iar singurii portari pe care ar putea se se bazeze Radoi sunt Andrei Vlad, Cristi Balgradean si Florin Nita. Razvan Stanca, fostul jucator de la FCSB si Pandurii are incredere in Andrei Vlad, deoarece a avut evolutii bune in echipa lui Gigi Becali.

"Are meciuri, are constanta, unui portar dandu-i-se constanta in evolutii, va creste. Nejucand, mai ales la varsta lui cand are nevoie sa joace, ii va fi greu sa se dezvolte. In momentul de fata, singurul care ar putea face fata e Andrei Vlad pentru ca are constanta, joaca meci de meci. Am inteles ca si Nita joaca, Silviu Lung nu mai vine nici el. In momentul de fata, cu echipele mai slab cotate ar putea sa faca fata", a spus Razvan Stanca Look Sport.

Cu toate acestea, Stanca spune ca impotriva Germaniei, Mirel Radoi ar trebui sa foloseasca un portar cu experienta.

"Pentru meciul cu Germania, un portar cu experienta. Singurul care mi s-ar parea in forma ar fi Balgradean sau Nita", a spus fostul jucator de la FCSB.

