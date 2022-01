Pintilii s-a decis! Mihai Stoica a anunțat ce răspuns a oferit propunerii de a fi secundul lui Iordănescu: „A trebuit să aleagă între oportunitate și loialitate!” 

Fostul antrenor de la FCSB și actualul selecționer al României l-a ofertat pe Mihai Pintilii, cu care a colaborat în mandatul său la FCSB, pentru a-i fi secund la națională. După câteva zile, în care roș-albaștrii și-au exprimat clar dorința ca fostul jucător să rămână la club, Pintilii a luat o decizie.

Mihai Stoica, anunț cu privire la viitorul lui Pintilii



Managerul general al roș-albaștrilor, Mihai Stoica, a anunțat ce decizie a luat Pintilii, prin intermediul unei postări pe contul său de Facebook. Oficialul a dezvăluit că fostul fotbalist va rămâne la FCSB, iar anunțul vine după victoria cu 3-0 din derby-ul cu Dinamo.

„Fotografia e veche, dar mai putem face. Multe. Și nu numai fotografii.

Citez un prieten comun. A trebuit să aleagă între oportunitate și loialitate. Alegere grea, probabil 99 din 100 ar fi făcut poze în Joma acum, nu însă și al nostru.

Pinti rămâne cu noi.

Pentru mine, asta e o veste mai bună decât toate victoriile din derby. Și au fost câteva, cu Pinti în teren, cu Pinti pe bancă…”, a scris Mihai Stoica pe contul său de Facebook.

Mihai Stoica se arătase reticent în legătură cu o posibilă plecare a lui Pintilii încă de la apariția informațiilor că este dorit la Federație. Oficialul FCSB-ului a declarat că nu îl vede pe fostul jucător al echipei sale stând la birou 6-8 ore, analizând partidele românilor.

„De când am auzit, am intrat în vestiarul staff-ului şi am zis: 'Bă, ce secund iau? Că nu pot sta aşa...'. Am lucrat cu Alexandru Radu, merge cu Edi peste tot, dar ştiu ce secunzi au fost la naţională şi ce secunzi sunt la alte naţionale.

Am zis: 'Cine o fi?'. Habar nu aveam, sub nicio formă. Am ieşit şi a venit Pintilii şi mi-a zis. Mi-a picat faţa. Vreo două zile am ţinut în mine, nu mai puteam. Mi-e greu să spun ce estimez dacă rămâne sau se duce. Să mergi secund la naţională, de luni până vineri te duci la program. M-aş distra să-l văd pe Pintilii în birou 6-8 ore zilnic, urmărind Sassuolo - Cagliari. Îl văd în iarbă”, a declarat Mihai Stoica în urmă cu câteva zile.

Edward Iordănescu a confirmat interesul pentru Mihai Pintilii



Prezent la meciul dintre Rapid și UTA, noul selecționer al naționalei României de fotbal a confirmat că Pintilii se află pe lista sa, însă fără să ofere multe detalii și informații.

„O să fie un comunicat din partea Federației, exact cu modalitatea în care colaboram și comunicăm. Până atunci, așa am convenit, așteptăm să se finalizeze și atunci o să ies cu o poziție”, a spus Iordănescu jr.

Chestionat de reporterul PRO TV în legătură cu posibilitatea ca Mihai Pintilii să devină „secundul” său la națională, Edi Iordănescu a recunoscut că fostul său colaborator de la FCSB se află pe lista scurtă.

„Deocamdată nu pot să confirm nimic (în ceea ce-l privește pe Pintilii). Este unul dintre care sunt pe lista scurtă. Atât pot să vă spun” a completat noul selecționer al României.