Olaroiu nu ar spune "NU" echipei nationale: "Cu mare placere... daca se va ivi aceasta posibilitate!" Anuntul facut de cel mai bine platit antrenor roman

Dica a ramas la FCSB, iar Olaroiu pariaza ca nu va rata titlul si la anul.

Olaroiu se poate trezi cu Petrescu in China.



Olaroiu spune ca ar renunta si maine la milioanele din China pentru nationala. Contra trebuie sa duca Romania la Euro.



"Daca vreodata va exista aceasta posibilitate, cu mare placere! O mare bucurie pentru mine lucrul asta! La momentul asta, am alte target-uri in viata. Imi doresc sa construiesc un spital, un camin pentru copii, pentru batrani", a declarat Cosmin Olaroiu.