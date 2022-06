”Oboseala s-a acumulat”. Reacția lui Luca Andronache, după înfrângerea cu Italia U19

Atacantul Farului Constanța și fiul lui Vergil Andronache vede părțile bune după meciul cu Italia și se gândește deja la următoarea partidă, cu Franța.

Luca Andraonche a marcat primul gol al României la EURO U19! Primele concluzii

„Am început cu o înfrângere, din păcate golul meu nu a reușit să ajute destul de mult echipa. Din păcate, am pierdut. Nu pot să zic că i-am tratat cu mult respect, am încercat să dăm tot ce-i mai bun, ne-a lipsit prospețimea în atac. Nu cred că e din cauza cantonamentului, poate din cauza sezonului lung, oboseala s-a acumulat.

Trebuie să luăm faptul că am reușit să dăm gol Italiei, trebuie să ne gândim la următorul meci. Nu trebuie să-i tratăm cu foarte mult respect, suntem România, și noi am fost un colos cândva și sperăm să revenim unde am fost”, a spus Luca Andronache, la TVR.

Programul României la EURO U19:

România - Italia 1-2

România - Franța, 21 iunie, ora 21:00

România - Slovacia, 24 iunie, ora 18:30

Lotul convocat de Adrian Văsîi pentru Euro U19:

Portari: Robert Popa (U Craiova 1948), Alexandru Borbei (US Lecce/Italia), Denis Lungu-Bocean (SV Kuchl/Austria)* (rezervă)

Fundași: Alexandru Pantea (FC Hermannstadt), Sergiu Pîrvulescu (ACS Petrolul 52), Gabriel Dănuleasă, Dan Sîrbu (ambii Farul Constanța), Andrei Coubiș (AC Milan/Italia), Denis Radu (Politehnica Timișoara), Botond Gergely (FK Csikszereda)

Mijlocași: Nicolas Popescu, Ștefan Bodișteanu, Eduard Radaslavescu, Răzvan Tănasă, Enes Sali (toți Farul Constanța), Andrei Pandele (FC Metaloglobus), Rareș Ilie (FC Rapid 1923), Doru Andrei (Politehnica Timișoara), Aurelian Ciuciulete (FCSB)

Atacanți: Andreas Chirițoiu (Unirea Constanța), Luca Andronache (Farul Constanța)