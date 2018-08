Noua ordine a capitanilor la nationala! Cine va purta banderola in Nations League

Contra a stabilit cine va fi capitan la nationala in mandatul sau.

Selectionerul il vede in continuare lider pe Chiriches. In absenta lui, va purta banderola unul dintre Sapunaru, Pintilii si Nicusor Stanciu. Ultimul e noutate absoluta printre vocile importante din vestiarul Romaniei. Stanciu s-a impus si la Sparta Praga, unde a purtat deja banderola in cateva randuri.

"Cei 4 capitani sunt Chiriches, Sapunaru. Pintilii si Stanciu. Mi-am dorit sa-l aduc si pe Stanciu pe aceasta lista, l-am vrut pe unul dintre jucatorii tineri. Sunt multumit de modul in care Chiriches ajuta echipa din postura de capitan. N-am niciun motiv sa-l schimb", a spus Contra in Gazeta Sporturilor.

Romania deschide drumul spre Euro vinerea viitoare, in direct la PRO TV, cu Muntenegru (21:30). Urmeaza luni, 10 septembrie, socul cu Serbia (21:30, PRO TV).