Ne luptam cu urmasii lui Ronaldo! Azi, 16:00 LIVE VIDEO EXCLUSIV pe www.sport.ro Romania U18 - Portugalia U18

Aici ai tot ce se intampla in meciul nationalei U18 contra Portugaliei.

Pustii Romaniei au un nou meci tare la super turneul din Spania. Jucatorii lui Oprescu au fortat o revenire fantastica in repriza a doua a meciului cu Norvegia, dar au trebuit sa se multumeasca in final cu emotiile pe care le-au dat nordicilor. Romania a pierdut cu 3-2, insa are inca doua sanse de a impresiona. Azi, de la 16, in direct exclusiv online pe www.sport.ro si PRO TV Plus, Romania da peste noua generatie de bijuterii a Portugaliei.

In primul 11 e asteptat sa apara dinamovistul Bani, cel care a schimbat jocul tricolorilor in momentul in care a intrat contra Norvegiei. Bani a si marcat un gol in prelungirile meciului, la capatul unei faze construite superb de romani.



Vezi aici toate fazele meciului Romania 2-3 Norvegia!