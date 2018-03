Nationala se antreneaza pe "Ilie Oana": motivul pentru care Contra a ales varianta Ploiesti! Israel - Romania, sambata, ora 20:00, ProTV

Nationala Romaniei se pregateste pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, meciuri ce vor putea fi urmarite in direct pe ProTV.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Echipa lui Contra a plecat in aceasta dimineata spre Ploiesti unde are programat un antrenament la ora 12:00. Staff-ul nationalei a ales aceasta varianta ca terenul de pe "Ilie Oana" este mai bun, iar tricolorii se pot antrena in conditii optime.



Romania - Israel se va disputa sambata, ora 20:00. Partida cu Suedia este programata pe 27 martie, la Craiova, ora 21:30. Ambele partide vor putea fi urmarite in direct, pe ProTV.