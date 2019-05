Mirel Radoi, despre plecarea de la nationala de tineret! "Lucrurile sunt simple" Ce a spus selectionerul inainte de Campionatul European!

Radoi a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la nationala de tineret.

Mirel Radoi se pregateste de participarea la Campionatul European din vara, acolo unde a reusit sa califice nationala U21, dupa o pauza de 20 de ani. Dupa aceasta performanta, Radoi a intrat in vizorul mai multor echipe de club.

Printre aceste echipe se numara si Craiova, insa actualul selectioner a anuntat ca nu va renunta la postul sau actual si vrea sa faca performanta in continuare cu nationala de tineret. In cadrul unui interviu oferit pentru FRF TV, Radoi a fost intrebat daca poate rezista unei oferte tentante.

"Da, indiferent de situatie. Daoar daca voi fi dat afara...atunci cu siguranta va trebui sa imi gasesc ceva, pentru ca a inceput sa imi placa ritmul asta de munca si nu as vrea sa stau foarte mult pe bara. Dar, din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Indiferent de performante sau contraperformante, voi ramane in continuare.

Cu atat mai mult cu cat urmatoarea campanie, cei nascuti in `98-`99, e o generatie la fel de buna, cred ca va trebui sa mergem mai departe, sa ne calificam si sa aratam ca fotbalul romanesc e in crestere si ca aceasta calificare la Campionatul European nu a fost o intamplare", a spus Mirel Radoi pentru FRF TV.

Radoi a motivat neconvocarea lui Morutan

Mirel Radoi a anuntat lotul largit pentru Campionatul European de Tineret din aceasta vara, iar printre jucatorii convocati nu se numara si mijlocasul de la FCSB, Olimpiu Morutan.

Selectionerul nu a fost convins de prestatiile lui Morutan, insa considera ca aceasta neconvocare ar trebui sa ii motiveze pe tinerii care nu vor participa la EURO.

"Nu are foarte multe minute, iar in minutele pe care le-a primit nu a aratat ca poate face diferenta. Imi pare rau pentru el, dar inainte de toate, el ar trebui sa fie motivat.

Va fi un jucator de baza pentru campania urmatoare. Atat el, cat si ceilalti care lipsesc, ar trebui sa fie motivati pentru campania urmatoare. Sa ma convinga ca am gresit atunci cand nu i-am convocat", a spus Mirel Radoi.

"L-au distrus pe copil"

Morutan a jucat putin in 2019, iar FCSB a ratat campionatul. Jucatorii sunt afectati si la loturile nationale, acolo unde urmeaza o perioada importanta. Olimpriu Morutan nu a mai prins lotul largit pentru EURO U21, dupa ce Radoi a ales sa convoace jucatori cu meciuri in picioare.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, spune ca cei de la FCSB i-au distrus sansele tanarului jucator prin schimbarile dese. Au fost partide in care Morutan a fost scos de pe teren dupa doar 10 minute.

“Orice copil talentat are nevoie si de noroc, poate nu a facut tot efortul, dar trebuie sa facem noi eforturi pentru el. Mai ales ca vrem sa facem si afaceri cu el. Nu il puneam numar 10 la Botosani aiurea. Dupa ce a aruncat tricoul la nationala si a fost acel meci cu cantec, Costel Enache i-a dat banderola de capitan tocmai pentru a se reface moral.

Si meciurile alea. in care l-au bagat si dupa zece minute l-au scos, l-au distrus pe copil. Nu poti sa faci asa cu el. FCSB are un talisman in Morutan si avea o responsabilitate pentru el. Daca nu va avea grija de el pe viitor, e posibil sa se piarda. Acum, imi pare foarte rau pentru copil. Pierde mult FCSB si noi 10 la suta din cat pierd ei“, a mai afirmat Iftime.

Andrei Vlad, Dragos Nedelcu, Florinel Coman si Dennis Man sunt jucatorii chemati de Radoi la nationala U21 pentru EURO.